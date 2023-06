Deputado bolsonarista diz que o feminismo “fodeu com a sociedade”

O deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) promoveu uma série de ataques ao feminismo nesta terça-feira (27). O parlamentar afirmou que o feminismo é um “câncer” o qual “fodeu com a sociedade”. Ele postou, em suas redes sociais, o trecho de uma participação em podcast onde se manifesta sobre o tema.

“O feminismo é um câncer. Desculpa falar a verdade, mas fodeu com a nossa sociedade. Fodeu. Nenhuma ideologia, talvez somente a ideologia de gênero consiga ser mais perversa que essa, mas o feminismo é uma ideologia que fodeu com a sociedade” , disse o deputado.

Para o deputado, o feminismo não se propõe a defender as mulheres e teria colocado “as mulheres contra os homens”.

‘Ah, o feminismo defende as mulheres’. Defende porra nenhuma. O feminismo colocou as mulheres contra os homens. O feminismo está incutindo na cabeça da mulher uma perversidade tamanha, que é “cuidar da família não é importante, o importante é sua carreira”, afirmou.

“Em vez de tentarmos ensinar aos homens o oposto, que é ‘sua carreira não é o que importa, é cuidar da sua família’, a gente está ensinando as mulheres, que já faziam coisa certa, a fazer o errado” , argumentou o deputado.

Gayer também relacionou o feminismo ao início prematuro da vida sexual das mulheres.

“Aí tem o ódio, a promiscuidade, a vida sexual precoce, não quer criar filhos, acha que o filho é um fardo. [O feminismo] tirou a mãe da casa” , disse.

No início do mês, o parlamentar causou revolta ao relacionar a votação de Lula no Nordeste aos índices de analfabetismo na região. Ele foi o segundo deputado federal mais votado de Goiás em 2022, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Gayer é apontado como pré-candidato à Prefeitura de Goiânia em 2024.

*Com informações do Metrópoles

