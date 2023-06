Especialista dá dicas de como investir em equipamentos para iniciar a carreira de gamer

Manaus (AM) – Já faz alguns anos que jogar videogame deixou de ser apenas sinônimo de diversão e se tornou uma profissão bastante lucrativa, o que atrai, principalmente, os jovens. Para quem gosta de jogos e quer iniciar a carreira como gamer, o especialista da Info Store, Marcos Henrique Souza, dá algumas dicas preciosas. Segundo ele, é preciso muito estudo, investir em equipamentos, entrar para um bom time e começar a participar dos campeonatos.

Marcos Henrique explica que a profissão de jogador exige muito estudo e disciplina. É uma carreira de atleta, diz ele, com horas de treino e desenvolvimento de técnicas e estratégias para vencer os adversários. “Um jogador treina em média de 06 a 12 horas por dia”, adverte. Ele acrescenta, ainda, a importância do estudo tradicional.

“Assim como em qualquer profissão, os ensinamentos da escola, da sala de aula, são extremamente importantes na construção do futuro, seja em qual área for. A pessoa adquire conhecimentos que vão ajudar em diversos momentos da vida e da profissão”, destaca o especialista da Info Store.

Outra dica dele é com relação aos equipamentos. É preciso investir em artigos de ponta para treinar e participar de campeonatos. “Isso é primordial para quem deseja se tornar um gamer”, reforça.

Marcos Henrique observa haver equipamentos para as mais variadas necessidades do jogador. Na Info Store, por exemplo, tem uma seleção de produtos que se adéquam do iniciante ao profissional, conforme pode ser consultado pelo site www.infostore.com.br. “São monitores, headset, teclado, mouse, entre outros itens que garantem o melhor desempenho nas partidas”, frisou.

Profissional

Para se tornar um gamer, é necessário entrar para um time e começar a participar de campeonatos, afirma Marcos. Para isso, a dica dele é manter o networking com outros jogadores.

“Isso vai fazer com que a pessoa fique no radar dos responsáveis pelas equipes e, quem sabe, ser contratado”, orientou.

Apesar da necessidade de horas de treino, a rotina do jogador, ele destaca, precisa ter espaço para manter alimentação saudável, prática de exercícios físicos, boa noite de sono e atividades de lazer em diferentes ambientes. “Assim como qualquer atleta, o gamer necessita manter um equilíbrio da mente e corpo”, ressalta.

