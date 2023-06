Volkswagen suspende produção de carros no Brasil por conta da “estagnação do mercado”

São Paulo (SP) – A montadora de veículos Volkswagen anunciou nesta terça-feira (27) a suspensão temporária da produção de carros em suas fábricas pelo Brasil. A justificativa da empresa é a “estagnação do mercado”.

A decisão da montadora acontece após programa de incentivo do governo à indústria automotiva, anunciado pelo governo federal que entrou em vigor no dia 6 de junho com descontos para carros de até R$ 120 mil.

Uma das maiores fábricas da empresa localizada em São José dos Campos (SP), entrou em processo de férias coletivas de dez dias, previstas para os seus dois turnos de produção, a partir do dia 10 de julho.

Empresas como Renault, Nissan, Honda, Fiat e Toyota entraram no programa do governo federal com a solicitação de R$ 420 milhões em créditos tributários dos R$ 500 milhões disponíveis para os descontos ao consumidor pessoa física na compra de um veículo zero.

Segundo resposta enviada pela empresa ao site G1: “todas as ferramentas de flexibilização estão previstas em Acordo Coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen”.

