Sicredi lança Movimento de Voluntariado no Dia de Cooperar, durante ação na Arena da Amazônia

Manaus (AM) – O Sicredi participa da mobilização do Dia C (Dia de Cooperar), uma iniciativa liderada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado anualmente no primeiro sábado de julho. Este ano, a data cai no dia 1º, quando a instituição financeira cooperativa realizará ações de responsabilidade social em diversas regiões do Brasil por meio de suas cooperativas e lançará o Movimento de Voluntariado, que visa estimular ainda mais a realização de ações voluntárias durante o ano todo.

“O Dia C é uma iniciativa de extrema relevância à medida que mobiliza voluntários no país inteiro em prol de transformações sociais. Por isso escolhemos o mês de julho para lançar o nosso Movimento de Voluntariado, visando consolidar as ações já realizadas em nossas cooperativas ao longo do ano e mobilizar mais pessoas a gerarem pequenas e grandes transformações. Por meio do Movimento, queremos estimular e promover ações para ampliar o impacto positivo nas regiões onde estamos presentes”, afirma Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade do Sicredi.

No Amazonas, a cooperativa Sicredi Vale do Cerrado terá um estande no evento que ocorrerá na Arena da Amazônia, na avenida Constantino Nery, no sábado (1º), com uma programação variada para todas as idades. No espaço, a Sicredi Vale do Cerrado estará oferecendo ao público diversas ações como espaço instagramável para fotos, exibição de filmes sobre educação financeira para crianças, e conscientização sobre como evitar golpes digitais e via telefone.

Movimento de Voluntariado visa estimular ainda mais a realização de ações voluntárias Foto: Divulgação

Orientações sobre a importância da energia solar como fonte renovável também poderão ser obtidas no estande da cooperativa. São diversas as vantagens da opção pela energia solar, dentre elas, a baixa manutenção dos equipamentos; a conta de energia protegida da inflação energética; a valorização do imóvel, uma vez que imóveis sustentáveis valorizam até 30%; e a independência energética, em que o consumidor reduz sua dependência e custos com as redes de energia elétrica de concessionárias.

“O Sicredi desenvolve ações de voluntariado durante todo o ano porque se sente parte da comunidade onde está inserido. Faz parte da nossa atuação o desenvolvimento econômico e social das localidades, sendo o voluntariado uma iniciativa que praticamos e estimulamos, porque acreditamos que o voluntariado pode transformar a realidade das pessoas”, afirma o gerente regional de Desenvolvimento do Sicredi, Rudinei Kronbauer.

Dia C em 2022

No Dia C em 2022, o Sicredi realizou mais de 550 atividades como palestras sobre educação financeira, revitalização de espaços públicos, doação de cestas básicas, entre outras. Já ao longo do ano passado foram promovidas cerca de 3,5 mil ações de voluntariado que beneficiaram aproximadamente 540 mil pessoas e mobilizaram mais de 50 mil voluntários.

Movimento de Voluntariado

Com o mote “Cooperar para mudar o mundo”, o Movimento de Voluntariado materializa o compromisso do Sicredi com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa estimular as empresas a adotarem políticas de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade. Para 2023, além de palestras, oficinas e ações relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, o Sicredi irá disponibilizar diversos materiais de apoio aos voluntários.

O Movimento é uma iniciativa que visa promover o serviço voluntário de forma sistemática e mais eficaz, envolvendo colaboradores, associados e comunidade para uma atuação cidadã, por meio de ações solidárias alinhadas ao desenvolvimento local. Assista aqui ao vídeo manifesto da iniciativa. Mais informações em www.sicredi.com.br/voluntariado.

*Com informações da assessoria

