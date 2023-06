Roberto Cidade destaca dados do Censo 2022 e lança alerta sobre repasses

Manaus (AM) — O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (28), os dados preliminares do Censo 2022 apontando que o Brasil chegou a 203,1 milhões de habitantes e o Amazonas a 3.941.175 milhões de habitantes, um crescimento de 457.190 em relação ao último Censo, realizado em 2010. Manaus atingiu uma população de 2.066.547 habitantes, concentrando 56% da população do Estado. Segundo o Censo 2022, Manaus foi a capital que mais cresceu no período, com 14,51%.

Diante dos dados, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), chamou atenção para o que isso pode representar econômica e socialmente para o Estado. Segundo o parlamentar, os dados ainda precisam ser melhor analisados; no entanto, reforçou que é necessário manter a vigilância quanto a possíveis perdas de receita e ainda quanto à necessidade de se traçar um olhar macro sobre as necessidades de desenvolvimento dos municípios, com o objetivo de proporcionar melhores condições de crescimento das cidades do interior e, consequentemente, “desafogar” a capital, Manaus.

“Conforme o Censo, Manaus foi a cidade que mais cresceu. A média nacional de crescimento foi de 6% e Manaus de 14%. Fiquei feliz e assustado. Precisamos analisar melhor os dados ainda. A partir da próxima semana vamos nos debruçar mais sobre esses números para ver se podemos ser prejudicados de alguma forma porque sabemos que os números do Censo são os dados oficiais que subsidiam investimentos e, inclusive, os repasses que os municípios recebem dos governos Federal e Estadual. Até porque, os primeiros dados divulgados hoje também mostram que 14 municípios amazonenses apresentaram um decréscimo de população, o que pode significar diminuição de repasses” , afirmou.

Segundo o IBGE, Manaus foi a capital que mais apresentou variações populacionais entre 2010 e 2022, e a que mais ganhou moradores nos últimos 12 anos em números absolutos, saltando de 1,8 milhão para 2 milhões de moradores. Hoje, Manaus é a sétima capital mais populosa, com 2.063.547 habitantes.

Interior do AM

No ranking populacional das cidades do interior do Amazonas, Itacoatiara aparece com 103.5 mil habitantes, seguida de Manacapuru com 101.8 mil habitantes, Parintins com 96,3 mil habitantes; Tefé com 73,6 mil, Coari com 70,4 mil, Tabatinga com 66,7 mil; Maués com 61,2 mil, Iranduba com 60,9 mil, Humaitá com 57,4 mil, Manicoré com 53,9 mil e São Gabriel da Cachoeira com 51,7 mil habitantes.

No interior do Amazonas, a cidade com maior percentual de crescimento foi Iranduba, região metropolitana da capital, saltando de 40.781 habitantes, em 2010, para 60.993, um crescimento de 46,56%.

