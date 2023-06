Em Brasília, Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas cobra cumprimento integral da lei do piso salarial da enfermagem

Brasília (DF) – O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) realizou hoje, em Brasília, sua participação no Ato Nacional de Mobilização, ocorrido na praça das Bandeiras, em frente à sede do Ministério da Saúde. O objetivo do Coren-AM é cobrar o cumprimento total da lei do piso salarial da enfermagem.

Durante o evento, o presidente do Coren-AM, enfermeiro Sandro André, representou os mais de 60 mil profissionais de enfermagem do Amazonas e ressaltou a união da categoria ao longo dos anos nessa luta. Ele fez um apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para que façam valer a Lei do piso salarial em sua totalidade.

“A enfermagem uniu forças em todo o país para garantir a criação do piso. O sistema Cofen e os Conselhos Regionais estiveram presentes em toda essa luta, juntamente com o Fórum Nacional de Enfermagem, desde o princípio. Por isso, o Coren Amazonas, como um dos protagonistas dessa luta, não permitirá retrocessos. Permaneceremos firmes para garantir que a enfermagem seja respeitada e lutaremos até o fim para ver o piso salarial, que é lei, seja cumprido o quanto antes em sua integralidade e esteja no contracheque dos nossos profissionais”, destacou Sandro.

Além do Coren-AM, outras lideranças da enfermagem brasileira, deputados federais e presidentes de outros Conselhos Regionais também fizeram apelos para que o piso salarial seja pago o mais rápido possível aos profissionais.

De acordo com o deputado federal e presidente do Coren-MG, Bruno Farias, “O pagamento do piso salarial já está liberado, as fontes de custeio, tudo o que foi pedido pelo STF foi apresentado. Portanto, o Ministério da Saúde tem que liberar logo os recursos destinados na portaria. Chega de deixar a enfermagem à espera, paguem o piso salarial.”

Mobilizações em Manaus

Em apoio à luta pelo piso salarial, o Coren-AM participará de uma mobilização e passeata em Manaus, organizada pelas entidades sindicais SindPriv e Sateam, que ocorrerá nesta quinta-feira, 29. A concentração terá início às 08h, em frente ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, localizado na Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste. Após a concentração, os profissionais de enfermagem seguirão em passeata em direção ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo.

*Com informações da assessoria

