Moradores se assustam ao encontrar joboia em fios de rede elétrica

Uma jiboia foi vista na rede elétrica da estrada do Lameirão, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, na manhã de quinta-feira. O animal, que estava enroscado no fio, assustou moradores. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a cobra foi devolvido à natureza.

Segundo o biólogo Izar Aximoff, a jiboia é um animal comum nos ambientes naturais e periurbanos. Ele afirma também que não representa perigo e ajuda a controlar roedores.

O acionamento dos bombeiros para a captura do animal foi realizado às 10h53.

