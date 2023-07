Primeiro Encontro Pedagogia da Floresta encanta em Careiro Castanho/AM

Careiro Castanho (AM) – Durante os dias 30 de junho e 01 de julho, Careiro Castanho é palco do tão esperado “1º Encontro de Formação Pedagogia da Floresta”. O evento reuniu mais de 300 professores da educação infantil do município para formação em reflexões e práticas pedagógicas que valorizam a conexão com o meio ambiente. O evento é uma realização da Organização Não Governamental (ONG) Casa do Rio, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Careiro.

O Primeiro Encontro Pedagogia da Floresta para Infância marcou a criação da Rede da 1a infância de Careiro, que tem como finalidade buscar melhorias de serviços prestados a crianças de 0 a 6 anos e suas famílias, além de ampliar a consciência sobre a importância do desenvolvimento nesta fase da vida. A diretora executiva da Casa do Rio e coordenadora do projeto, Mônica Pilz Borba enfatiza que a finalidade é sensibilizar famílias, gestores públicos, educadores, lideranças em relação aos cuidados da primeira infância, que criança é prioridade absoluta, que o brincar e a escuta ativa são de fundamental importância para seu bom desenvolvimento, e diz quais os próximos passos desta rede de apoio.

“Queremos potencializar o trabalho intersetorial no que tange à educação, saúde e assistência social. Nós estamos fazendo um diagnóstico das crianças do município e no segundo semestre vamos fazer um encontro para apresentar esses resultados para que todos tenham consciência e noção da situação das crianças de Careiro”, destacou Mônica.

A coordenadora do projeto ‘Rede da 1a infância’ ainda informou que a Casa do Rio, em 2023, faz o levantamento de infraestrutura de 11 escolas, mas que a ideia é abranger outras unidades escolares nos próximos anos e ofertar materiais educativos e apoio à melhoria das escolas.

A secretária municipal de educação de Careiro, Mara Alves, informou que os 300 professores de atendimento à educação da primeira infância atendem 2 mil crianças da cidade e interior e por meio de parcerias conseguem desenvolver a formação continuada.

“Quando se fala na educação, nós temos que investir no profissional, trazer a qualidade de ensino para os nossos alunos do dia a dia”, enfatizou a secretária Mara Alves.

Uma das professoras participantes do evento, Nara Almeida, coordenadora pedagógica na creche Deusa Maria, em Careiro, ressalta que a formação da imersão da criança e natureza no contexto educacional vem auxiliar práticas pedagógicas que podem ser desenvolvidas com as crianças da primeira infância.

“A imersão da criança e natureza é de suma importância para nós aqui no município, pois estamos rodeados de florestas, e não nos atentamos às vezes para trabalhar com esses alunos a riqueza que são os elementos da natureza. Estamos muito gratos”, disse Nara Almeida.

Thaís Raquel, professora da primeira infância, também ressalta a alegria de receber capacitação. “Para mim, enquanto educadora do município de Careiro, receber informações que agregam conhecimento e ser um agente multiplicador é de extrema alegria e, tenho certeza, para as nossas crianças também”, disse.

Com informações da assessoria

