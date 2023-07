Manaus é sede da Conferência Internacional em Tecnologia da Informação & Educação 2023

Manaus (AM) – A terceira edição da Conferência Internacional em Tecnologia da Informação & Educação (Icited) chega ao fim nesta sexta-feira (30) em Manaus, com uma programação repleta de palestras e apresentações presenciais e virtuais de 143 trabalhos de pesquisa realizadas por especialistas de mais de 20 países.

Promovido pelo Instituto Politécnico do Porto (Portugal), pela Universidade Nilton Lins e pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM/SP), o evento, foi sediado no campus do Parque das Laranjeiras e proporcionou um encontro multidisciplinar voltado para a discussão e apresentação de abordagens relacionadas à inovação, empreendedorismo e aplicação de ferramentas tecnológicas no campo da educação em todo o mundo.

“Para a Nilton Lins é uma honra estar com estas duas grandes instituições na realização do Icited e abrigar os trabalhos de mais de 140 pesquisadores de todo o mundo para trazer para a Amazônia, esta variedade de novas informações e desafios da educação nos próximos anos. Temos certeza que este é o início de várias outras parcerias internacionais conjuntas”, destacou a Reitora Gisélle Lins Maranhão, durante a cerimônia de abertura da conferência.

Um dos principais temas abordados durante o evento foi o papel das novas tecnologias na educação e sua aplicação em diferentes áreas, como artes, filosofia e ciências.

Além disso, a relação entre esse cenário e o mercado de trabalho em constante transformação digital também foi amplamente discutida. Os participantes exploraram maneiras de acompanhar essa evolução e como os futuros profissionais podem aprimorar suas habilidades e utilizar as novas tecnologias, como o Chat GPT e a inteligência artificial, para melhorar o desempenho dos alunos e moldar o futuro da educação.

