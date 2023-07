Cuidado com os golpes digitais: especialista explica como identificar sinais e se proteger

Com o crescimento acelerado da tecnologia e a popularização da internet, o mundo digital se tornou um terreno fértil para criminosos virtuais. De acordo com o relatório da Apura Cyber Intelligence, o número de tentativas de fraude online cresceu 637% em 2021.

As fraudes em transações digitais envolvendo pessoas de 18 a 24 anos e com mais de 75 foram as que mais cresceram em 2021, segundo levantamento da empresa LexisNexis Risk Solutions com base em 5 bilhões de movimentações analisadas por ela no ano passado, dois terços delas no Brasil. Os dados incluem operações realizadas junto a bancos, redes de varejo, serviços de streaming, plataformas de e-commerce, empresas aéreas, entre outras, na América Latina.

Como mostram os dados, os golpes digitais têm se multiplicado, e é fundamental que todos conheçam os sinais que indicam possíveis tentativas de fraudes.

Para ajudar as pessoas a se protegerem, Wellington Michetti, gerente de Prevenção à Fraude da FortBrasil, instituição de pagamento que atua há mais de 18 anos no mercado, preparou algumas dicas para a população se manter atenta e evitar cair em armadilhas online.

1 – Solicitação de informações pessoais

Desconfie de mensagens, e-mails ou telefonemas que solicitam informações pessoais, como senhas, números de cartões de crédito, CPF ou dados bancários.

Empresas legítimas, geralmente, não pedem para os clientes fornecer esse tipo de informação por meios inseguros ou não oficiais.

2 – Promessas mirabolantes

Fique atento a promessas de ganhos fáceis e rápidos. Golpistas costumam oferecer oportunidades de investimento com retornos garantidos ou prêmios irrealisticamente altos. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente pode ser um golpe. Sempre confira nos canais oficiais das empresas ou entre em contato com o SAC.

3 – Links suspeitos

Evite clicar em links enviados por desconhecidos ou em mensagens não solicitadas. Verifique sempre a autenticidade dos links antes de fornecer qualquer informação pessoal. Uma forma segura de fazer isso é digitando o endereço diretamente no navegador.

4 – Pedidos urgentes de dinheiro

Desconfie de solicitações de transferências financeiras urgentes, principalmente quando vêm de pessoas desconhecidas. Golpistas podem se passar por amigos ou familiares em emergências, buscando aproveitar a pressa e a preocupação para obter dinheiro indevidamente.

Fique atento a mensagens ou e-mails que tentam criar um senso de urgência ou alarmismo, como ameaças de suspensão de contas, cobranças indevidas ou pendências inexistentes. Essas táticas são utilizadas para induzir ações impulsivas e desinformadas.

Wellington explica que para evitar cair em golpes digitais, é fundamental manter-se atualizado sobre as técnicas e estratégias utilizadas pelos criminosos. Além disso, é ideal sempre utilizar senhas fortes e diferentes para cada conta online, manter o software antivírus e o sistema operacional sempre atualizados, verificar a autenticidade de sites e lojas online antes de fornecer dados pessoais ou realizar compras e utilizar meios de pagamentos seguros e confiáveis.

Outro ponto importante é a autentificação em dois fatores para o e-mail e redes sociais. Buscar informações no Reclame Aqui e locais de Defesa do Consumidor também são bem relevantes para não cair em um golpe.

“Lembre-se de que a prevenção é a melhor forma de se proteger contra golpes digitais. Ao desconfiar de algo, busque informações adicionais e consulte fontes confiáveis. Denuncie qualquer atividade suspeita às autoridades competentes e à empresa pela qual os golpistas estão se passando. Proteger-se no mundo digital é uma responsabilidade compartilhada, e todos devemos contribuir para a segurança online”, finaliza Wellington.

