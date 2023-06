Golpe amoroso: cibercriminosos criam modalidade para roubar em apps de relacionamentos

O “Pig Butchering” consiste em entrar em contato com um terceiro para oferecer algo e despertar o interesse das potenciais vítimas

São Paulo (SP) – Com a proximidade ao Dia dos Namorados, a ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, alerta sobre um novo tipo de golpe que tem sido utilizado em aplicativos de troca de mensagens e relacionamento.

O “Pig Butchering” consiste em entrar em contato com um terceiro para oferecer algo e despertar o interesse das potenciais vítimas. Não apenas por telefonemas, mas por meio de e-mails e aplicativos de mensagens, que podem começar com algo tão inocente quanto uma mensagem que parece ter sido enviada por engano. No entanto, esse “erro” esconde uma intenção maliciosa.

Exemplo de táticas usadas por golpistas onde eles enviam uma mensagem aparentemente para o número errado e, assim, iniciam uma conversa.

Golpes românticos que começam em aplicativos como o Tinder, mensagens que chegam por meio de redes sociais ou sites de namoro, causaram prejuízos de mais de um bilhão de dólares em 2022. Quase 70 mil pessoas relataram ter sido vítimas desse tipo de fraude, com prejuízos econômicos que chegaram a R$ 4,4 mil. Uma vítima em particular perdeu até US$ 2,5 milhões após ser enganada para investir em criptomoedas.

“Nos últimos anos, houve um aumento de golpes que usam mensagens diretas como forma de estabelecer uma relação com as pessoas e depois enganá-las de alguma forma. Esses tipos de golpes têm sido chamados de Pig Butchering, que em espanhol se traduz como ‘abate de porcos’. O nome vem da prática de engordar um porco com a finalidade de depois abatê-lo e consumir ou comercializar a carne. Em termos digitais, a “carne” seria dinheiro”, acrescenta Camilo Gutiérrez Amaya, chefe do Laboratório de Pesquisa da ESET.

Alguns exemplos de táticas para alcançar pessoas usadas em golpes de abate de porcos são:

Caça ao dinheiro: Os golpes dependem do uso combinado de aplicativos, sites, servidores da web e pessoas (em muitos casos, vítimas de tráfico humano) para construir confiança com um terceiro durante um período de semanas ou meses, por meio de conversas românticas.

Uma vez que estabelecem o vínculo de confiança, os cibercriminosos introduzem a possibilidade de investir dinheiro, que pode ser de criptomoedas, um golpe de pirâmide ou outra forma que se apresente como uma oportunidade atraente, e dessa forma eles dão uma guinada inesperada nas conversas.

Dessa forma, o golpista começará a falar sobre uma oportunidade de investimento com a qual obteve um grande lucro e convidará a vítima a participar. Muitas vezes as vítimas acabam levando a isca por medo de perder algo bom.

Falsa oportunidade de investimento: uma vez que as vítimas depositam dinheiro, os golpistas inicialmente permitem que elas façam saques para fazê-las acreditar que é legítimo. Mas, um bloqueio na conta forçará você a ter que fazer um depósito de uma porcentagem do saldo do investidor para recuperar o acesso novamente.

Para alguns, pode parecer improvável que alguém estabeleça um relacionamento tão próximo com uma pessoa que conheceu aleatoriamente por meio de uma mensagem que surgiu do nada. No entanto, apesar de vários já terem ouvido falar em golpes amorosos ou românticos, a realidade indica que muitas pessoas são vítimas desse tipo de fraude.

A ESET compartilha dicas para evitar ser vítima:

Cuidado com mensagens não solicitadas, incluindo aquelas que aparentemente foram enviadas “por engano”.

Seja cético: mesmo que você decida responder a essas mensagens, não confie em ninguém que você acabou de conhecer online só porque parece bom.

Não discuta situação financeira pessoal com estranhos que se conheceram online e desconfie especialmente de supostas oportunidades de investimento que chegam sem tê-las solicitado.

