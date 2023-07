Alunos da FUnATI destacam autonomia após capacitação em Redes Sociais

Com o objetivo de inserir a terceira idade na era digital, foi concluído na terça-feira (4), o curso de Redes Sociais para Idosos, na Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI).

O curso durou um mês, de segunda a quinta-feira, com carga horária de 40h, na sede da fundação, localizada na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus.

Segundo o Dr. Euler Ribeiro, reitor da FUnATI, a fundação tem ampliado estes cursos para inserir a pessoa idosa no contexto digital.

“Nossos alunos estão cada vez mais empoderados com o uso das tecnologias, com a prática, os alunos podem estar aptos e ficarem atentos também para possíveis fraudes”, pontuou.

Para o professor Charles Gabriel Vieira, as aulas buscaram ensinar não somente sobre a habilidade de navegar nas redes, mas no manuseio do próprio aparelho celular.

“Foi necessário não só ensinar a usar as redes sociais, mas desde o básico, como baixar o brilho do celular, entrar e sair de um aplicativo. Muitos alunos também tinham dificuldade de pedir um carro ou fazer uma transação via pix. Estamos muito felizes com o resultado”, afirmou o professor.

Os alunos também relataram que agora sentem-se mais pertencentes à sociedade e mais independentes, como disse Doralice Nunes, aluna da FUnATI.

“Uma coisa que fiquei muito feliz, foi porque aprendi a pedir Uber. Eu sou uma Pessoa com Deficiência, só ando de Uber para cima e para baixo, dependia dos meus filhos e netos para chamar um carro, agora posso chamar sozinha. Sou muito grata ao professor Charles que me ensinou e muito grata ao Dr. Euler por ter sonhado e criado a Universidade para o idoso”, agradeceu.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Coral da FUnATI apresenta espetáculo no Teatro da Instalação

FUnATI abre inscrição para 2 mil vagas em oficinas, em Manaus

FUnATI participa de programação de combate à violência contra idosos