Garoto de programa é acusado de matar ao menos 9 clientes

O suspeito teria as vítimas com golpes de faca ou veneno de peixe

Um homem identificado como Renato Teixeira da Silva foi preso em Franco da Rocha, de 35 anos, foi preso nesta quarta-feira (06), por suspeita de ter cometido dois homicídios em São Paulo ele trabalhava como garoto de programa, na delegacia, o suspeito teria confessado os crimes e alegado ter feito várias vítimas ao longo dos anos.

Segundo a Polícia Civil, Renato era procurado por ser o autor de dois homicídios, nos municípios de São Bernardo do Campo e Santo André, em São Paulo. Em depoimento o suspeito afirmou que as vítimas seriam clientes, ao menos 9 clientes teriam sido atacados com golpes de faca ou veneno de peixe.

De acordo com o delegado Roberto Krasovic, titular do 6º DP de São Bernardo do Campo, o suspeito agia com muita frieza ao relator aos fatos “Ele confessa que se encontrou com uma das vítimas e deu várias facadas por conta de uma discussão. Ele especifica até o tipo de faca que ele gosta de usar, uma de 15 cm, por não ter achado uma de 9 cm”, afirmou o delegado.

Os agentes afirmam que, até o momento, não há indícios de que o homem agia por interesse em “questões financeiras”, as investigações seguem no 6º DP.

*Com informações do site UOL

