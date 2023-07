Peça de brinquedo ‘kamikaze’ despenca e atinge duas pessoas em parque de diversões no litoral de SP

Duas pessoas ficaram feridas após a peça de um brinquedo conhecido como ‘kamikaze’ despencar e atingi-las na perna e no rosto. O caso aconteceu em um parque de diversões montado em São Vicente, no litoral de São Paulo.

Conforme apurado neste sábado (8), uma mulher de 53 anos foi atingida no membro direito, enquanto a outra, de 25, sofreu diversos ferimentos na face. Ambas foram levadas ao Hospital Municipal de São Vicente e depois transferidas a unidade particular. O estado de saúde delas não foi informado.

Imagens obtidas mostram o momento em que uma peça redonda, com um desenho de estrela, se solta e cai de forma violenta. O objeto faz parte da haste central do brinquedo, no ponto de eixo. Duas cabines com os passageiros fazem um movimento de 360° em torno dele.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas na noite de sexta-feira (7), por volta das 22h25, para atender duas pessoas feridas no parque de diversões do Festival do Morango, na Avenida Ayrton Senna da Silva, na orla da Praia do Itararé. A Prefeitura de São Vicente informou, em nota, ter interditado todos os brinquedos do parque (leia mais ao final).

No local, a polícia foi informada por testemunhas de que uma peça do brinquedo chamado Ranger, antes conhecido como Kamikase, tinha caído sobre duas mulheres. Segundo apurado pelos agentes, as vítimas estavam passando perto do brinquedo, enquanto caminhavam em direção à saída do parque.

Equipes dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que foram levadas ao Hospital Municipal de São Vicente (antigo Crei).

A Polícia Civil solicitou que o local dos fatos passe por perícia para dar andamento às investigações. O caso foi registrado como queda acidental no DP Sede de São Vicente.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou que o parque montado na Arena do Itararé tem alvará de funcionamento, toda a documentação está correta e os brinquedos possuem laudo.

“Após o ocorrido, de forma preventiva, os Bombeiros e Secinp (Secretaria de Comércio, Indústria e Negócios Portuário) interditaram o parque e solicitaram que todos os brinquedos fossem submetidos novamente à vistoria”.

Ainda de acordo com a prefeitura, a empresa C & C Festas e Eventos LTDA EPP foi autorizada a realizar o evento “Cidade Junina”, que contempla o Festival de Quadrilhas e o Festival do Morango.

“A empresa apresentou todos os laudos de engenharia e ART, sendo que o alvará foi expedido após a análise da documentação”.

Por fim, a administração municipal ressaltou que tanto o Festival de Quadrilhas quanto a praça de alimentação permanecerão abertos ao público. Os brinquedos, no entanto, só poderão ser reabertos após essa nova inspeção e emissão de novo laudo de que estão seguros.

*Com informações do G1

