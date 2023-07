Torcedora palmeirense morre após ser atingida por garrafa em confusão

Jovem foi atingida por uma garrafa de vidro no pescoço durante uma confusão depois do jogo entre Palmeiras e Flamengo

A torcedora do Palmeiras Gabriela Anelli, de 23 anos morreu nesta segunda-feira (10) após sofrer duas paradas cardíacas. A jovem foi atingida por uma garrafa de vidro no pescoço durante uma confusão entre torcedores organizados do Palmeiras e Flamengo nas imediações do Allianz Parque.

🚨BRASIL: Palmeirense de 23 anos é atingida no pescoço por garrafa de vidro durante confusão contra flamenguistas é não resistiu aos ferimentos. pic.twitter.com/sjYHn3vsMS — JeitoGossip (@jeitogossip) July 10, 2023

A informação foi divulgada pelo irmão de Gabriela, que publicou: “Obrigado a todos que oraram pela minha irmã. Mas ela foi morar com o papai do céu. Tem coisas que acontecem que estão além do nosso limite do entendimento. Sei o quanto você lutou cada segundo e você de fato sempre foi uma guerreira. Olhe por nós do céu e proteja nossa família , escreveu Felipe Marchiano.

A conta oficial do Palmeiras também prestou condolências nas redes sociais.

Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de… pic.twitter.com/7kHJuPYYM4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2023

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a jovem foi atingida por uma garrafa de vidro e encaminhada em estado grave ao hospital. A confusão teve início na Rua Caraíbas, próximo ao portão “A” do estádio, após palmeirenses identificarem dois flamenguistas no local. De acordo com a SSP, palmeirenses passaram a perseguir os torcedores rivais para agredi-los.

*Com informações do G1

