Prefeitura de Manaus realiza serviço de reforma de tablado no bairro Alvorada

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), finaliza, nesta quarta-feira, 12/7, a reforma do tablado na rua 12, bairro Alvorada 2, na zona Centro-Oeste da capital.

Um efetivo de dez servidores da Seminf realiza o trabalho, utilizando material que atende a todas as normas ambientais, garantindo maior durabilidade e segurança à população.

Todas as madeiras estão sendo trocadas por peças novas, já que o antigo tablado, que é utilizado no festival folclórico do bairro e, nos demais meses do ano como área de lazer para os moradores, estava completamente danificado pela ação das chuvas.

“Encontramos a estrutura bastante comprometida, com muitas madeiras deterioradas, a maioria quebrada, causando risco principalmente às crianças e idosos. O prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Junior, determinaram a troca de todas as antigas peças de madeira por novas. Estamos empenhados em executar a obra no menor tempo possível, para devolver o espaço revitalizado e seguro à população”, explicou o subsecretário de Serviços Básicos da Seminf, Efrain Aragão.

A manicure Zuleide Nascimento, 39 anos, participa do festival folclórico do bairro e disse que se surpreendeu com o trabalho da Prefeitura de Manaus na reforma do tablado.

“Se não fosse essa reforma, era impossível realizar o festival este ano, porque o tablado estava todo quebrado. Nós acionamos a prefeitura e imediatamente fomos atendidos. Nós usamos esse tablado para muitas atividades de lazer no bairro durante o ano inteiro, e eu agradeço muito, porque o prefeito David Almeida e o secretário Renato Junior olharam por nós aqui no Alvorada”, afirmou a moradora.

O novo tablado será entregue ainda nesta quarta-feira aos moradores do bairro Alvorada. Em seguida, as equipes atuarão na reforma e construção de pontes de madeira, para levar acessibilidade aos moradores em diversas zonas da capital.

*Com informações da assessoria

