Justiça do AM condena homem que tentou matar recém-nascido e estuprou mãe do bebê

Elielson Barroso da Silva foi condenado a 45 anos e dois meses de prisão pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra uma criança recém-nascida, além de estupro contra a mãe da criança. O crime ocorreu no ano de 2012, na comunidade Parque Eduardo Braga, em Manaus, mas o réu fugiu e só foi recapturado em Alenquer (PA), em agosto de 2022.

Segundo o Ministério Público, no dia do crime, Elielson foi até a casa da vítima para efetuar a limpeza em um aparelho de ar-condicionado, e em certo momento, pediu uma faca para a mulher e a obrigou a manter relação sexual com ele. Durante o ato, a criança recém-nascida chorou e acusado pediu à mulher que fizesse a criança parar de chorar. Como não conseguiu, Elielson teria tentado matar a criança asfixiando-a com um travesseiro.

Após o crime, ele fugiu e foi recapturado no ano de 2022. Elielson confessou a prática de estupro alegando que cometeu o crime por vingança, pois, segundo ele, o marido da vítima teria tido um relacionamento amoroso com sua namorada.

A justiça decidiu aplicar a pena em regime fechado. Atualmente, o autor dos crimes está preso na cidade de Santarém, no Pará, e participou do julgamento por videoconferência.

