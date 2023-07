Feiras de Artesanato Itinerante arrecadam quase R$ 50 mil em vendas em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), promoveu duas Feiras de Artesanato Itinerante, com o faturamento total de R$ 46.651,35, no arraial do Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul e no Festival Folclórico do Amazonas, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Zona Sul.

As feiras ocorreram ao longo do mês do festival junino promovido pela Prefeitura de Manaus, sendo do dia 9 de junho ao dia 9 desse mês, no arraial do CSU do Parque 10, com R$ 43.144,35; e no Festival Folclórico do Amazonas, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, de 11 a 25 de junho, com o faturamento no valor de R$ 3.507,00.

As exposições visam intensificar a cultura empreendedora, por meio das vendas de artesanatos produzidos com materiais da Amazônia e artigos confeccionados à mão, além de proporcionar um ambiente de negócios e a geração de emprego e renda para a categoria.

“As feiras de artesanato têm um impacto econômico significativo em nossa cidade, pois reúnem em um só lugar a habilidade, a criatividade e a originalidade dos nossos artistas locais. Estamos buscando parcerias, ampliando a divulgação e a infraestrutura desses eventos, visando atrair mais visitantes e potenciais compradores”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior

Conforme dados do Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc), atualmente a Semtepi tem em torno de 1,5 mil artesãos cadastrados. Ao todo, foram 45 artesãos selecionados, por meio de um sorteio, para exporem seus produtos durante os eventos. As mercadorias vão desde chaveiros, bolsas, bijuterias, artesanato indígena, roupas infantis, tablados, até artigos para os pets.

A feira realizada no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, retomada no dia 14, seguirá até o dia 26, contando com cinco barracas e dois artesãos em cada, comercializando os mais diversos artigos.

*Com informações da assessoria

