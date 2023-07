Legião da Boa Vontade celebra Dia do Amigo com ação solidária em Manaus

Manaus (AM) – No próximo dia 20 de julho, data em que se comemora o Dia do Amigo, a Legião da Boa Vontade (LBV) promoverá uma programação especial em suas mais de 80 unidades socioeducacionais no país, a fim de incentivar as pessoas a expandirem a Solidariedade.

Em ação intitulada “Amigo Solidário”, a Instituição convida a população para celebrar a data com esse gesto simbólico de verdadeira amizade.

A LBV estará com sua equipe de voluntários e colaboradores para receber doações de alimentos não perecíveis e assim fortalecer suas ações de combate à fome.

Participe do #Desafio Amigo Solidário! Como ajudar?

— Doe alimentos não perecíveis na unidade da LBV. Endereço: Em Manaus/AM, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV está localizado na Av. Castelo Branco, 997 — Cachoeirinha. Outras informações liguem: (92) 3215-7900 / 3215-7930.

— Faça doações pelo site www.lbv.org.br ou via Pix Solidário: [email protected].

*Com informações da assessoria

