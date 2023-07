LBV comemora Dia do Amigo com Ação Solidária e incentiva doação

Manaus (AM) – No próximo dia 20, data em que se comemora o Dia do Amigo, a Legião da Boa Vontade (LBV) promoverá uma programação especial em suas mais de 80 unidades socioeducacionais no país, com o intuito de incentivar as pessoas a expandirem a solidariedade.

Em sua ação intitulada “Amigo Solidário”, a Instituição convida a população para celebrar a data com esse gesto simbólico de verdadeira amizade. A LBV estará com sua equipe de voluntários e colaboradores para receber doações de alimentos não perecíveis e assim fortalecer suas ações de combate à fome.

Desafio Amigo Solidário

Para participar do desafio Amigo Solidário, doações de alimentos não perecíveis são aceitas na unidade da LBV situada em Manaus (AM), no endereço: Avenida Castelo Branco, 997, bairro Cachoeirinha. A instituição também recebe doações feitas pelo site www.lbv.org.br ou via Pix Solidário: [email protected].

Ser um voluntário da LBV nas ações sociais é outra forma de ajudar a instituição. As inscrições para se voluntariar podem ser realizadas na página https://www.lbv.org/contato/seja-um-voluntario.

