Barbie: saiba como adquirir ingressos grátis para assistir o filme

O mundo rosa de Barbie tomou conta da internet e foi além do universo cinematográfico. O filme estreia nesta quinta-feira (20) e a busca por ingressos é acompanhada também pela procura de combos exclusivos do universo boneca mais famosa do mundo.

Algumas distribuidoras, como o Kinoplex e Cinermark, lançam promoções para os fãs do longa-metragem estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling: a cada ingresso comprado, o cliente ganha outro totalmente de graça. No mesmo cinema, há desconto para pipoca doce e salgada. Veja abaixo essa e outras promoções para o aguardado filme da Mattel:

Kinoplex

A promoção Rosadinha Kinoplex permite a compra de ingresso com um presente: outro ingresso totalmente gratuito, seja com valor da inteira ou meia-entrada. A oferta é válida para todas as terças e quintas-feiras. A inteira sai a partir de R$ 44 em filmes 2D. Há também promoção de pipoca do balde rosa personalizado: comprou o combo giga, ganhou desconto na pipoca mini doce.

Cinemark

No Cinemark, o cliente leva, já antes do filme, uma surpresa: na compra de um combo de pipoca, o cinema dá de presente o copo exclusivo totalmente rosa da Barbie. Os preços dos combos podem variar de acordo com a unidade sugerida, com valores entre R$ 78 à R$ 92. Alguns descontos de meia-entrada, mesmo para quem não é estudante, são acessíveis, já que o Cinemark possui parceria com empresas com a Vivo, a Elo e o Bradesco. Mais informações sobre os descontos disponíveis para cada parceiro podem ser encontradas no site da distribuidora.

Cinépolis

Os combos também são a sensação do filme nas unidades do Cinépolis. Com a inteira a R$ 50,16 nos cinemas de São Paulo (SP), por exemplo, os cliente também podem aproveitar promoções para pagar meia-entrada: compras com cartão de crédito pelo Santander dão 50% no valor com o ‘Desconto Esfera’.

*Com informações da IstoÉ

