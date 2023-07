Filme da Barbie estreia nesta quinta-feira; confira detalhes

O filme “Barbie” chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (20) com a promessa de ser um dos grandes sucessos de bilheteria de 2023. O 33º filme da boneca mais famosa do mundo vai estrear seu primeiro live-action, pela Mattel, a produtora pretende lançar um “universo cinematográfico”, ao estilo consagrado pela Marvel.

É estimado um lucro de até US$ 1 bilhão de dólares com itens ligados ao tema além do longa o orçamento para o filme foi em torno US $ 145 milhões (cerca de 695 milhões de reais) segundo pesquisas da Variety.

Com direção assinada por Greta Gerwig (“Lady Bird”) e protagonistas como Margot Robbie, Ryan Gosling, as críticas ao filme são bem positivas apontando uma imersão ao mundo cor-de-rosa da Mattel e conseguiu ir além do aspecto plástico da boneca.

Barbie está sendo elogiada pelo enredo, figurinos vibrantes e elenco de peso. A opinião dos críticos é tão, ou até mais, positiva quanto o que tem sido divulgado nas redes sociais! Disse Jamie Jirak ao site ComicBook.com

📽 | Elenco de #Barbie fala um pouco sobre sua infância com a boneca. 🩷



⚠️ | Contém algumas cenas novas. pic.twitter.com/ht8BQuwObY — Info Barbie 🌸 (@InfoBarbieBR) July 17, 2023

A classificação do filme é a partir de 12 anos e traz uma boa mescla entre o lar da Barbie — a “Barbielândia” — e o mundo real, complexo e distante do confortável “faz de conta”, sinaliza uma das críticas aos analistas da Warner Bros.

A press tour do filme passou por várias cidades do mundo animando os fãs e os atores do longa que desfilaram seus looks pelo pink carpet. Atualmente por conta de uma greve dos atores de Hollywood que se juntaram aos roteiristas em busca de melhores condições de trabalho ao todo, 160 mil artistas que fazem parte do sindicato Screen Actors Guild (SAG-Aftra) cruzaram os braços paralisando as produção em andamento e proibindo a promoção de conteúdos já finalizados que é o caso de ‘Barbie’.

Ela é tudo e ele apenas o Ken! — Ryan Gosling e Margot Robbie no pink carpet de #Barbie. 🩷 pic.twitter.com/bE4row91QH — Info Barbie 🌸 (@InfoBarbieBR) July 12, 2023

Leia mais

Cine Casarão segue com programação da 8 ½ Festa do Cinema Italiano

Filme brasileiro sobre resistência indígena é premiado em Cannes

Cinco atrações locais são confirmadas no ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’