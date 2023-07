Em Manaus, amigos fazem campanha para ajudar jogador de vôlei que perdeu casa em incêndio

Manaus (AM) – Amigos iniciaram uma campanha para ajudar o jogador de vôlei Jaison Cândido Costa, 16, que perdeu a casa em um incêndio, no domingo (16), na rua Urucum, bairro Ouro Verde, Zona Leste de Manaus. Na casa, moravam a mãe do atleta, Rosa Maria Barbosa Cândido, 40, e a irmã, Jaiane Cândido Costa, 21.

A família está abrigada na casa de uma amiga da família. A causa do incêndio, segundo Jaison, foi um curto-circuito na fiação do ar-condicionado. No momento do acidente, ninguém da família estava em casa, apenas a cachorra de estimação, que conseguiu ser salva.

Conforme o professor de vôlei, Harlei Barroncas, idealizador da campanha solidária, a família só ficou com a roupa do corpo.

“Eles perderam desde documentos, roupas, itens pessoais, até todos os móveis, utensílios, eletrodomésticos da casa. A mãe do Jaison, inclusive, está em tratamento contra um câncer, o que agrava a urgência de nos mobilizarmos para dar novamente uma rotina digna para esta família carente. Toda a ajuda é bem-vinda”, contou Harlei.

Como ajudar

Quem puder ajudar pode fazer doações por meio da chave pix (92) 99615-1242 em nome do jogador Jaison Cândido.

Se quiser doar roupas, calçados, alimentos, móveis, eletrodomésticos ou ajudar de outra maneira pode entrar em contato com Harlei Barroncas no telefone (92) 99451-1204, ou com Leandro Souza no (92) 98136-5280.

*Com informações da assessoria

