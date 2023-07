Feiras de Manaus ganham estrutura moderna com obras em fase final

Manaus (AM) – As feiras dos bairros do Alvorada, na Zona Centro-Oeste, da Glória e da Compensa, ambos na Zona Oeste, estão obras, já em fase final. Os secretários das secretarias de Infraestrutura (Seminf) e de Feiras, Mercados e Comércio Informal (Semacc), Renato Junior e Wanderson Costa fizeram vistoria na sexta-feira, (21).

“A transversalidade entre as pastas é um dos pontos altos da gestão do prefeito David Almeida. Neste momento, a feira do Alvorada está sendo revitalizada, com instalação de rede Wi-Fi e ar-condicionado, além da implantação de forro e de rampas de acesso”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.

Na feira do Alvorada, a Semacc realiza a implantação de novo forro, parte do telhado e da calha. Os permissionários que trabalham diretamente com a venda de carnes e peixes terão um novo layout no formato dos boxes.

“Nós reformamos esses boxes, ainda colocamos cerâmica, azulejos e fizemos o nivelamento do principal piso, onde havia um desnível. Fizemos um aterro e rampas para dar mobilidade às pessoas com deficiência”, explicou o secretário da Semacc, Wanderson Costa.

Conforme o secretário, as obras chegam a 70% dos projetos concluídos. No entorno da feira, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizará um reordenamento, a fim de organizar o fluxo de veículos e pedestres na área.

“Nós estamos na avenida J, muito movimentada, onde o fluxo de veículos e pedestres é intenso. Por isso, é necessária a intervenção do poder público. Nosso objetivo é deixar o trânsito mais humanizado e seguro, de modo que as pessoas tenham mais comodidade ao fazer suas compras, conforme determina o prefeito David Almeida”, explicou o vice-presidente do IMMU, Edson Leda.

“Até o movimento melhorou. Estava muito feio isso aqui. Tenho de agradecer à prefeitura por estar dando essa atenção aos mercados e feiras. É uma reforma especial essa que estamos recebendo”, relatou Humberto Lira, permissionário há 40 anos na feira do Alvorada.

“Com essa reforma, tem até gente vindo de outros bairros para comprar aqui. Ainda mais que agora a gente tem ace7ssibilidade, com essa rampa. Sem falar na higienização do espaço que está muito melhor. Nota 10”, acrescentou Elane Costa, permissionária há cinco anos.

Compensa e Glória

No mini-shopping da Compensa, a Semacc avança com a reforma e 70% foi concluído. “Estamos dando celeridade para oferecer a dignidade e a resposta que a população merece, conforme determina o prefeito David Almeida”, afirmou Wanderson Costa.

“Quando realizamos a escuta, antes de criar o projeto, observamos que a maior demanda é a questão da acessibilidade. Por isso, implantamos rampas. Também estamos incentivando os permissionários a divulgar seus produtos e alavancar suas vendas”, acrescentou o secretário de Feiras e Mercados.

O secretário Renato Junior, presente na vistoria, afirmou ter aprovado o andamento das obras. “Gostamos do que vimos. Fizemos algumas observações, e o melhor de tudo é saber que os feirantes ainda receberão novos equipamentos”.

Os feirantes da Glória, conforme as autoridades, sofriam com recorrentes alagamentos em dias de chuva. “Em 45 dias, avançamos muito nessa obra. Elevamos a mureta aqui na frente dos estabelecimentos para que a água não entre nos boxes”, explicou Renato Junior.

Trinta e cinco feiras serão contempladas pelo pacote de obras da prefeitura. Estão em andamento as obras no Núcleo de Atendimento ao Cidadão e a Feira Modelo da Compensa; a Feira da Glória; a Feira do Quarentão, no Japiim; a Feira do Polivalente; a Feira do Santa Etelvina; a Feira do Nova Cidade; a Feira do Mutirão; a Feira do Coroado; a Feira do Jorge Teixeira; a Feira do Ceasa; o Mercado Maxímino Corrêa, no bairro da Praça 14.

*Com informações da assessoria

