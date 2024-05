Forças de Segurança do Amazonas ganham novos equipamentos em investimentos de R$ 13,5 mi

Manaus (AM) – Com investimentos que somam R$ 13,5 milhões, o Governo do Amazonas reforçou as ações de repressão à criminalidade com a entrega, nesta quinta-feira (2), de novos equipamentos e tecnologias às Forças de Segurança e Salvamento do Estado. O evento aconteceu na Praça Heliodoro Balbi, no Centro de Manaus.

Polícias Civil (PC-AM), Militar (PMAM), Corpo de Bombeiros (CBMAM) e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) receberam novos armamentos, munições letais e não letais, viaturas, além de motos aquáticas e ambulâncias. As novidades vão auxiliar no fortalecimento das ações policiais, de treinamento e atendimento médico dos servidores da área.

Todo o material foi adquirido pela SSP-AM por meio de recursos próprios, doações e convênios com o Governo Federal. Ao falar à tropa e demais autoridades presentes, o vice-governador Tadeu de Souza destacou que os investimentos resultam do esforço da gestão Wilson Lima em melhorar as condições de trabalho das forças de segurança, o que reflete na melhora dos índices da segurança pública.

Vice-governador destacou redução de 41% nos crimes de homicídios em Manaus no mês de abril. Foto: Divulgação/Secom

“Hoje, a gente está fazendo entrega na ordem de R$ 13,5 milhões. É um esforço que está sendo realizado desde 2021, a partir do lançamento do programa Amazonas Mais Seguro. Em janeiro deste ano, o governador Wilson Lima fez o lançamento da Operação Impacto, o que causou um estrangulamento nas organizações criminosas e, hoje, a gente colhe esses resultados”, ressaltou Tadeu de Souza.

Tecnologia contra o crime

Além da entrega dos novos equipamentos, o Governo do Amazonas formalizou a adesão a novas tecnologias e softwares, como o Cellebrite. A ferramenta tecnológica será utilizada na extração de dados de telefones móveis. Na prática, o instrumento vai facilitar a investigação criminal na coleta de provas e na atividade de Inteligência da Polícia Civil e Perícia Técnico-Científica.

De acordo com o titular da SSP-AM, coronel Vinícius Almeida, o investimento no dispositivo é de R$ 3 milhões. Ele destacou que o uso do Cellebrite representa um marco para o aprimoramento das investigações e na solução de crimes no Amazonas.

“O governador Wilson Lima e o vice-governador Tadeu de Souza têm adotado, desde o lançamento do projeto, uma busca incessante para que a gente traga a tecnologia para o sistema de segurança. Nós éramos uma polícia analógica e estamos não só nos tornando digitais, mas virando referência no uso de tecnologia e na entrega final para o povo do Amazonas, com redução dos índices criminais”, destacou.

Viaturas e armamento

Ao todo, foram entregues 164 novos veículos, sendo 144 todos para as Polícias Civil (PCAM), Militar (PMAM) e SSP-AM. Além disso, foram entregues nove veículos doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), sendo sete para a Ronda Maria da Penha, que atua no combate à violência contra a mulher, e outros dois carros para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Ronda Maria da Penha ganhou sete viaturas. Foto: Divulgação/Secom

Seis novas vans e duas ambulâncias serão destinadas à Policlínica da PMAM, além de itens para fortalecer o preparo físico das equipes que atuam nas Bases Fluviais Arpão.

Houve, ainda, investimentos estaduais para a aquisição de outros 10.592 equipamentos, sendo R$ 2,2 milhões em novos armamentos e cerca de R$ 450 mil em munições letais e não letais, binóculos de visão noturna, máscara para combate a incêndio, botas, luvas para mergulho e coletes flutuantes.

