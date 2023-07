Garotada de Manaus conquista IberCup sub-13 ao vencer o Flamengo  

A molecada amazonense da escolinha de futebol do Inter Academy de Manaus fez história em solos cariocas, ao vencer o Flamengo por 1 a 0 e faturar a IberCup Sub-13, que foi disputada nos dias 17 a 22 de julho, no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O título garantiu passaporte e vaga na IberCup Estoril em Portugal, com despesas, de passagens e hotelarias pagas.

A Inter Academy de Manaus escreveu com letras maiúsculas o seu nome na história da IberCup, ao conquistar o título da importante etapa do Rio de Janeiro, sagrando-se a melhor equipe da categoria sub-13, após uma trajetória brilhante e cheia de desafios.

A equipe, liderada pelo treinador Nedson Silva, demonstrou força coletiva, garra e talento excepcional, superando obstáculos e se consagrando campeã na competição.

Guilherme Azevedo/Inter Academy

Desde o início do torneio, a Inter Academy de Manaus mostrou sua determinação e qualidade em campo. A equipe enfrentou adversários de alto nível de várias partes do Brasil e exterior, demonstrando disciplina tática, domínio de bola e jogo coletivo envolvente. Cada partida foi uma batalha, com os jogadores dando o seu melhor em busca da vitória.

O confronto final que marcou o ápice da campanha da escolinha amazonense foi contra a poderosa e bem estruturada equipe do Flamengo. Uma partida eletrizante, marcada por estratégias calculadas e intensidade em cada lance. A Inter Academy venceu por 1 a 0, com um gol decisivo marcado pelo talentoso João Pedro. Esse resultado não apenas garantiu o título da categoria Sub 13, mas também consolidou a força e habilidade da equipe amazonense, representando a força esportiva dos “povos da floresta” no futebol brasileiro.

Guilherme Azevedo/Inter Academy

E as conquistas não param por aí. Além do título, a Inter Academy garantiu a oportunidade de disputar a renomada em 2024 a IberCup – Etapa de Estoril em Portugal – com todas as despesas pagas.

“Essa é uma verdadeira recompensa pelo trabalho árduo, dedicação e excelente desempenho demonstrado ao longo do torneio. Essa premiação permite que a equipe amplie seus horizontes e enfrente novos desafios internacionais, representando o Amazonas e promovendo a paixão pelo futebol em uma competição de prestígio”, escreveu Nedson.

A vitória na IberCup Rio de Janeiro é um marco na história da Inter Academy, refletindo o trabalho árduo, a união e o espírito competitivo que permeiam essa equipe talentosa. É uma conquista que faz jus ao empenho dos jogadores, do treinador e de toda a comissão técnica.

A Inter Academy agora celebra essa conquista e se prepara para a próxima etapa da jornada, enfrentando novos desafios em solo internacional. Esses jovens atletas são verdadeiros exemplos do que é possível alcançar quando se tem determinação e paixão pelo futebol.

“Parabéns à Inter Academy pelo desempenho incrível na IberCup, ao treinador Nedson Silva pelo merecido prêmio de Melhor Técnico, e a cada jogador que fez parte dessa jornada. Vocês são verdadeiros campeões, e essa conquista é um testemunho do talento e da grandeza de cada um da equipe. Que essa vitória inspire jovens atletas a sonhar alto e acreditar em seu potencial”, fechou o treinador.

Guilherme Azevedo/Inter Academy

Campanha

O certame foi disputado por oito times e dividido em duas chaves de quatro clubes cada.

O time amazonense estreou contra o CFA de Palmas e aplicou a goleada por 3 a 0, com gols de Caíque, João Pedro e Nevyson. Na segunda rodada, a maior goleada da campanha, por 8 a 1, sobre o Formando Campeones, do Chile. Nevyson marcou quatro e levou a bola para casa, Caíque duas vezes e Ítalo também anotaram. Na terceira e última rodada, derrota por 1 a 0 para o Flamengo e a classificação veio como segundo do grupo A.

No mata-mata, o time amazonense eliminou a molecada de Goiás, do time Juventus, por 1 a 0, com gol de Caíque. A vaga na final foi coroada e o Flamengo foi desbancando como favorito em seus domínios, os barés devolveram o 1 a 0, sabendo crescer no momento certo da competição.

Guilherme Azevedo/Inter Academy

Revelações

A brilhante campanha da mulecada jaraqui rendeu visibilidade para dois jogadores do plantel da Inter Academy, o zagueiro Elber José e o meia-campo João Manoel, que foram convidados para participar de um período de avaliação e testes nas categorias de base do Flamengo.

*Com informações da assessoria

