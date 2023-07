Aeroporto de Manaus recebe exposição imersiva do Amazonas Green Jazz Festival

Manaus (AM) – O Aeroporto de Manaus sedia até o dia 30, uma exposição imersiva dentro da programação do Amazonas Green Jazz Festival realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural. A visitação, na área de desembarque do aeroporto, é gratuita.

A partir do recurso da realidade aumentada, a exposição permite que o visitante baixe o aplicativo Magipix pelo celular e, com sua câmera, poderá conseguir assistir a vídeos sobre os atrativos do festival e locais onde as apresentações estão ocorrendo. A área compreende ainda um espaço instagramável que simula um teclado entre nuvens para que as pessoas possam fazer fotos especiais.

O saxofonista Thiago Silva também fará uma apresentação no espaço da exposição no dia 26, das 10h às 12h. O objetivo da exposição é promover experiências marcantes aos passageiros e comunidade aeroportuária, sempre valorizando a arte e cultura local.

“O Festival de Jazz faz parte da cultura do Amazonas e ficamos orgulhosos em poder contribuir para a promoção desse momento tão especial para o Estado. A VINCI Airports tem a missão de conectar pessoas, emoções, destinos e é com muita felicidade que apresenta aos passageiros um pouco da cultura tão rica e diversa dessa região”, destaca a Diretora-Presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo

Amazonas Green Jazz Festival

O Amazonas Green Jazz Festival é o maior festival do gênero da América Latina. A edição deste ano, intitulada “Ella’s”, faz uma homenagem às vozes femininas do jazz, com uma ampla programação entre os dias 21 e 30 de julho, no Teatro Amazonas, situado no centro histórico de Manaus. Além das palestras gratuitas, o festival também promoverá exposições na Casa do Jazz, o Jazz no Flutuante, entre outras atividades.

