Primeira edição do Arraial Seringal na Roça acontece nesta quinta-feira (27/07)

Manaus (AM) – O Museu do Seringal Vila Paraíso, em parceria com a comunidade Nossa Senhora de Fátima, apresenta nesta quinta-feira (27/07), a primeira edição do Arraial Seringal na Roça, das 15h às 17h. O espaço fica localizado às margens do igarapé São João, na área rural de Manaus.

O objetivo do evento é preservar e valorizar os costumes e tradições das festas juninas com apresentação de danças e comercialização de comidas típicas, além de trazer o público para conhecer a história do museu.

De acordo com o secretário Marcos Apolo Muniz, titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, esta é uma oportunidade para a população prestigiar as manifestações culturais, além de poder conhecer o espaço cultural. “O Museu mostra traços de um período importantíssimo da nossa história e unir esses elementos ao período das festas folclóricas é uma forma de alegrar o público e fomentar a economia por meio da arte”, conclui Marcos Apolo.

Na programação, apresentação das danças do Maracá e do Jabuti, com indígenas barés da comunidade Nossa Senhora do Livramento, e da quadrilha “Amigos na Roça”, que pertence aos moradores da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Além disso, no arraial terá a venda de comidas típicas e de artesanatos produzidos por artesãos da tribo dos barés.

Segundo o gerente do Museu do Seringal, Emilson Araújo, o arraial surgiu da necessidade de integrar as comunidades próximas ao museu. “O intuito é conseguir trazer os ribeirinhos para conhecer um pouco da sua própria história. É muito importante a participação das comunidades como espectadoras e também protagonistas, manifestando suas expressões artísticas. Temos certeza que será um sucesso essa primeira edição”, destaca Emilson.

O Museu do Seringal é um dos espaços culturais do Governo do Estado, administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Inaugurado no dia 16 de agosto de 2002, o local reproduz um seringal do final do século 19 e início do século 20, época do ciclo da borracha e período de grande ascensão econômica do Amazonas.

A entrada ao espaço é gratuita, contudo, o traslado para o museu é realizado pela Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Acamdaf). Para informações sobre o transporte estão disponíveis os contatos: (92) 99473-7977, 3658-6159 ou pelo site http://www.acamdaf.com.br/.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Associação PanAmazônia discute equilíbrio entre preservação ambiental e progresso econômico

Prazo para solicitar isenção das taxas de inscrição do Vestibular e SIS da UEA termina nesta sexta-feira

Homem é baleado ao reagir assalto em Lan House, na Zona Norte de Manaus