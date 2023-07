Botafogo conquista o primeiro turno do Brasileirão com goleada sobre o Coritiba

Botafogo volta as suas baterias para o confronto com o Guaraní, na quarta-feira (2), pela Copa Sul-Americana

O Botafogo é o campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com um futebol envolvente, o Glorioso atropelou o Coritiba por 4 a 1 na tarde deste domingo (30), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 17ª rodada.

O time, que não perde desde junho, lidera com 43 pontos. Gustavo Sauer (2) e Tiquinho Soares (2) anotaram os gols do jogo. Já Bruno Gomes descontou para o Coxa, estacionado nos 14 pontos e na zona de rebaixamento.

Agora, o Botafogo volta as suas baterias para o confronto com o Guaraní, do Paraguai, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília), pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro o próximo desafio será no domingo, diante do Cruzeiro, às 18h30(de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Focado apenas no Brasileirão, o Coritiba volta a atuar também no domingo, no mesmo horário, contra o Bragantino no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

O jogo entre Botafogo e Coritiba

A partida começou com um ritmo eletrizante. Logo aos dois minutos o Botafogo abriu o placar. Víctor Sá foi ao fundo e cruzou, a zaga rebateu, Gustavo Sauer pegou o rebote e mandou a bomba para marcar um belo gol. Mas ainda viria o golaço do jogo aos oito minutos, e foi o de empate do Coritiba. Após lançamento para o ataque, Sampaio e Diogo Oliveira disputaram no alto, a bola sobrou para Bruno Gomes, que percebeu Lucas Perri adiantado e encobriu o goleiro.

Com os lances iniciais em ritmo rápido tendo passado, os dois times então conseguiram começar a colocar em prática seus estilos de jogo. O Botafogo tocava a bola em velocidade tentando encontrar espaço na defesa do Coritiba. Por outro lado o time paranaense tentava forçar o Glorioso ao erro.

Assim o jogo diminuiu em chances, mas o Botafogo teve uma aos 31 minutos. Após contra-ataque puxado por Gustavo Sauer, Tiquinho recebeu na direita e tentou tocar, mas Eduardo não chegou para concluir dentro da pequena área.

O Coritiba, com marcação intensa, chegou ao gol, mas ele foi anulado com a ajuda do VAR aos 34 minutos. Diogo Oliveira recuperou a bola ao cometer falta em Tchê Tchê, Andrey recebeu na esquerda e rolou para o complemento certo de Robson. Após ser chamado pelo árbitro de vídeo, Joao Vitor Gobi anulou o lance.

Mal o Botafogo respirava aliviado, o líder do Brasileirão chegou ao segundo gol, aos 36 minutos. Gustavo Sauer cobrou escanteio e Tiquinho Soares se antecipou à zaga para estufar as redes de cabeça.

Quando tudo indicava que as emoções tinha acabado na etapa inicial, o Botafogo ampliou aos 47 minutos. Víctor Sá fez grande jogada pela esquerda, deixando Natanael tonto no lance. O ponta cruzou para trás e Gustavo Sauer chutou tão forte, que o goleiro Gabriel Vasconcelos ainda tocou na bola antes dela entrar.

Glorioso marcou mais um na etapa final

O Botafogo iniciou o segundo tempo em um ritmo intenso. Com menos de dois minutos o Gloioso teve dois chutes para fora, com Tiquinho Soares e Di Placido. Mas conseguiu chegar ao quarto gol aos cinco minutos. Tiquinho Soares iniciou o contra-ataque com uma ajeitada de peito para Eduardo, que avançou e rolou na esquerda para Víctor Sá. O ponta cruzou e Tiquinho, que já estava na área, cabeceou para o fundo da rede.

Os técnicos então iniciaram uma série de alterações, o que diminuiu o entrosamento. O Coritiba tentava atacar na base da força. Aos 22 minutos Buno Gomes cobrou falta para fora. Quatro minutos depois Marcelo Garcez cabeceou à direita de Lucas Perri. O Botafogo respondeu com um chute de fora da área de Tchê Tchê, que exigiu grande defesa de Gabriel Vasconcelos. Aos 35 o Coritiba perdeu um gol feito. Marcelino chutou cruzado e Edu, na pequena área, mandou em cima do travessão. Assim o jogo terminou sem alterações no placar.

*Com informações da Gazeta Esportiva

Leia mais:

Jogadores pedem demissão de preparador físico que deu soco em Pedro

São Paulo desperdiça chance de entrar para G-4 ao empata com Bahia

Grêmio encara Flamengo nesta quarta-feira (26) na busca de quebrar jejum