Quadrilha é presa por roubo de R$ 14 mil via PIX no Amazonas

Uma quadrilha foi presa nesta quarta-feira (2) durante a Operação Poucos Segundos por envolvimento em um roubo de R$ 14 mil subtraído via pix.

Os cincos mandados, sendo quatro de prisão e um de busca e apreensão, foram realizados pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), em conjunto com a DIP de Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital).

Conforme o delegado Rafael Allemand, titular da unidade policial, na ocasião do fato criminoso, ocorrido no dia 28 de junho deste ano, a vítima, que estava aguardando a entrega de uma encomenda de madeiras, foi abordada por cinco suspeitos armados que a obrigaram a transferir o dinheiro.

“Iniciamos as investigações e identificamos um dos suspeitos, para quem o dinheiro fora transferido. A partir disso, conseguimos identificar os demais suspeitos e solicitar a prisão deles, bem como a busca e apreensão na residência de Bruno Laranjeiras Albuquerque, responsável por financiar a ação e ter se beneficiado com a transferência dos valores”, disse.

De acordo com o titular, no momento do cumprimento das ordens judiciais, três suspeitos identificados como Evanilson Marques Sampaio, Rodrigo Pereira e Rodrigo Ribeiro Ausier foram presos. Bruno Albuquerque resistiu à abordagem policial, foi ferido, socorrido e encaminhado à uma unidade hospitalar, onde não resistiu e foi a óbito.

“Durante buscas na residência do suspeito, apreendemos porções grandes de diversos entorpecentes, como maconha, pedra e cocaína, além de armas de fogo, munições, rádio transmissor, balança de precisão, colete a prova de balas, bem como uma roupa rajada semelhante à de militar”, falou.

Ainda segundo Allemand, um procedimento foi instaurado em nome de Bruno – mesmo que ele esteja extinto a punibilidade – pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Procurado

Um suspeito identificado como Elton Corrêa Coelho encontra-se foragido e os trabalhos policiais irão continuar para localizá-lo e prendê-lo.

Quem tiver informações a respeito do paradeiro deste suspeito, deve entrar em contato com pelos números (92) 99517-0201, disque-denúncia da DIP de Manacapuru, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Operação Poucos Segundos

A operação foi batizada com este nome em razão da ação criminosa ter sido realizada em um curto espaço de tempo, conforme explica o delegado. Os suspeitos abordaram a vítima, forçaram a transferência bancária e evadiram-se do local.

Procedimentos

Evanilson, Rodrigo Pereira e Rodrigo Ribeiro responderão por roubo majorado e associação criminosa armada e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

