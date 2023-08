Escola do Legislativo da CMM abrirá inscrições para cursos presenciais em parceria com o Cetam

A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), abrirá, na próxima segunda-feira, 7 de agosto, inscrições para cursos gratuitos no formato presencial, oferecidos em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). As vagas são para os cursos de Agente de Portaria e Treinamento Básico Operacional.

Para o curso de Agente de Portaria são 40 vagas imediatas e 40 vagas reservas, com a realização das aulas de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já para o curso de Treinamento Básico Operacional, também serão disponibilizadas 40 vagas imediatas e 40 vagas reservas, e as aulas serão realizadas das 08h às 12h, de segunda a sexta-feira na Câmara.

As inscrições serão feitas presencialmente na Escola do Legislativo da CMM, na avenida Padre Agostinho Caballero Martin, 850, Santo Antônio. O período de inscrições para os dois cursos vai de 7 a 18 de agosto, das 8h às 14h.

As aulas do curso de Agente de Portaria vão de 28 de agosto a 27 de outubro. Já as atividades do curso de Treinamento Básico Operacional iniciam no dia 28 de agosto e seguem até 22 de setembro.

“Esses dois cursos são muito interessantes para quem quer se inserir no mercado de trabalho. Quem tem a vontade de disputar uma vaga no Distrito Industrial, por exemplo, esse curso já é um diferencial para o currículo. O curso de Agente de Portaria tem uma procura muito grande, vide a demanda por esse profissional no mercado de trabalho” , destacou Maurício Brilhante, diretor da Escola do Legislativo.

Brilhante destacou, ainda, o importante papel da parceria feita pela CMM e o Cetam, que tem trazido resultados positivos tanto para servidores da Casa, quanto para a população em geral.

“É uma parceria bastante forte que tem sido muito importante com cursos para servidores da Casa e agora esse curso para a população, que vai impactar na vida dessas pessoas gerando possiblidades efetivas de conseguirem capacitação e ingressarem no mercado de emprego” , afirmou o diretor.

Com o curso presencial, os alunos que participarem da capacitação na Câmara Municipal de Manaus terão direito à meia passagem no transporte público.

*Com informações da CMM

