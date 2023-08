Ataques a armazém de petróleo na Crimeia são “inevitáveis”, disse autoridade ucraniana

Ataques a uma instalação de armazenamento de petróleo na Crimeia são “inevitáveis”, disse uma autoridade ucraniana, após relatos de ofensivas com drones contra uma instalação durante a noite de quinta-feira (3).

Os comentários vêm após relatos de que vários drones atacaram a instalação em Feodosia, na costa sul da Crimeia.

O Ministério da Defesa da Rússia ressaltou que um total de 13 drones foram derrubados.

Um proeminente blogueiro militar russo – Rybar – afirmou que grupos de drones tomaram rotas diferentes sobre a Crimeia no ataque noturno. Os primeiros seis, ainda de acordo com Rybar, foram suprimidos por dispositivos eletrônicos.

“O ataque principal do inimigo concentrou-se em Feodosia, onde as tropas russas abateram sete UAVs (três com S-400, quatro com canhões antiaéreos ZU-23-2) e um foi suprimido por equipamentos de guerra eletrônica”,

informou.