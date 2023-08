Brasil e Japão firmam acordo e acabam com exigência de visto de turista por 90 dias

Nesta quarta-feira (9), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) anunciou que o Brasil fez um acordo com o Japão, a partir do princípio da reciprocidade, para isentar brasileiros e japoneses da necessidade do visto de turista. A medida é válida para estadias com duração de até 90 dias, em ambos os países, e entra em vigor a partir de 30 de setembro.

Com a nova medida, os turistas brasileiros poderão visitar o Japão sem precisar apresentar visto e os japoneses terão o mesmo direito ao vir ao Brasil. A medida terá validade inicial de três anos, contando a partir do dia em que entra em vigor. Nas redes sociais, o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, comemorou a decisão e ressaltou que é a primeira vez na história pós-guerra que uma isenção bilateral é firmada entre as duas nações.

Esperamos que essa isenção, anunciada na ocasião dos 115 anos de imigração japonesa no Brasil, contribua para o aprofundamento do intercâmbio humano entre os dois países, e que ainda mais brasileiros concretizem o sonho de visitar o Japão nos próximos anos #BemvindosAoJapão — HAYASHI Teiji (Embaixador do Japão no Brasil) (@EmbJapao) August 9, 2023

Através de nota, o Itamaraty ressaltou que a medida surgiu da movimentação do governo do Japão, na ocasião da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em maio deste ano, para aplicar a isenção do visto aos brasileiros. Com isso, o Brasil adotou a mesma iniciativa. “A anunciada isenção contribuirá para o aprofundamento do intercâmbio humano e das relações entre os dois países”, declarou o MRE.

A isenção decorre da visita do Presidente Lula ao 🇯🇵 em maio passado, quando o Primeiro-Ministro Fumio Kishida anunciou a isenção de visto de visita a brasileiros. Por reciprocidade, o @govbr adota agora a mesma medida para turistas japoneses. @kishida230 🇧🇷🫶🏽🇯🇵 — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) August 9, 2023

Leia a nota do Itamaraty na íntegra

Os governos do Brasil e do Japão chegaram a um entendimento para a isenção recíproca de vistos de visita para portadores de passaporte comum que viajem por período de até 90 dias. A isenção terá validade inicial de três anos, e vigorará a partir de 30 de setembro de 2023. Com a medida, turistas brasileiros e japoneses poderão visitar o Japão e o Brasil sem a necessidade de obtenção de vistos.

O entendimento decorre do anúncio do Primeiro-Ministro Fumio Kishida, por ocasião da visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Japão em maio passado, no sentido de estender isenção de visto de visita a brasileiros, o que permitiu ao governo brasileiro adotar a mesma medida para cidadãos japoneses, em consonância com o padrão da política migratória brasileira, alicerçada nos princípios da reciprocidade e da igualdade de tratamento entre os Estados.

A anunciada isenção contribuirá para o aprofundamento do intercâmbio humano e das relações entre os dois países no ano em que se comemoram os 115 anos da imigração japonesa no Brasil.

*Com informações do Correio Braziliense

