Escola chinesa pede que alunas “não se comportem de maneira sedutora” para evitar assédio

Uma aula sobre assédio sexual em uma escola de ensino médio no sul da China provocou um debate online sobre a culpabilização das vítimas, com muitos criticando a escola e o que dizem ser uma resposta inadequada das autoridades.

A escola, localizada na cidade de Zhaoqing, na província de Guangdong, promoveu uma aula de “educação em saúde mental” — que equivale a uma aula de educação sexual na China — no ano passado, segundo o jornal estatal chinês Diário do Povo.

No entanto, as fotos do material didático só começaram a circular este mês, mostrando documentos que diziam que as vítimas de assédio sexual “sofrem porque se vestem de maneira extravagante e se comportam de maneira sedutora”.

“As meninas não devem usar roupas transparentes ou cavadas e devem evitar comportamentos frívolos”, diz o material.

As fotos provocaram raiva e descrença nas redes sociais, com muitos culpando atitudes conservadoras que, segundo eles, refletiam uma desigualdade de gênero profundamente enraizada em uma sociedade patriarcal.

“O professor dessa classe é problemático”, dizia um dos principais comentários da plataforma social chinesa Weibo, com 19.000 curtidas. Outros apontaram os perigos de culpar as vítimas e as maneiras pelas quais as mulheres costumam ser visadas, independentemente do que vestem.

A indignação levou as autoridades educacionais locais a divulgar um comunicado na semana passada, confirmando que as fotos online mostravam uma palestra realizada na escola em abril passado.

“A palestra continha algumas expressões inapropriadas, que causaram mal-entendidos”, diz o comunicado.

O texto disse ainda que o departamento de educação do condado “criticou e educou os funcionários” e ordenou que a escola revisasse suas palestras e melhorasse o treinamento dos professores.

Mas a declaração oficial também gerou reação. Muitos questionaram o fato de a declaração ter chamado o incidente de “mal-entendido”, argumentando que os materiais de ensino não foram um erro inocente, mas um reflexo de crenças reais e difundidas em todo o país.

“As pessoas não ‘entenderam mal’”, dizia um comentário. “A punição é muito branda.”

A escola ainda não publicou nenhuma declaração pública em seu site ou mídia social.

Vários incidentes ao longo dos anos provocaram controvérsias semelhantes, especialmente em decorrência do movimento #MeToo da China, que se manteve resistente apesar dos frequentes contratempos causados pela censura e repressão contínua ao ativismo feminista.

Em novembro do ano passado, uma jovem foi atacada por um homem em um banheiro público em Zhejiang, segundo a mídia estatal The Paper. Depois que os críticos acusaram a mulher de estar “vestida com pouca roupa”, sua mãe disse ao The Paper: “O que a roupa tem a ver com apanhar? Isso é motivo para um crime?”

Em 2021, um anúncio polêmico de lenços umedecidos para remoção de maquiagem, que mostrava uma mulher sendo seguida na rua à noite por um suposto agressor, que foge horrorizado depois de remover a maquiagem, foi retirado da internet após forte reação.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Deslizamento de terra em Xian, na China, deixa pelo menos 21 mortos

Bombardeio russo mata família inteira na Ucrânia, incluindo bebê de 23 dias

Autoridades do Havaí confirmam 93 mortes após incêndio