Autoridades do Havaí confirmam 93 mortes após incêndio

Expectativa é que total de mortos ainda aumente com as buscas

O número de mortos nos incêndios florestais registrados no Havaí subiu para 93 neste domingo (noite de ontem no arquipélago dos EUA).

A informação foi atualizada pelo Condado de Maui, que só identificou dois dos corpos encontrados até o momento. A expectativa é que total de mortos ainda aumente com as buscas. “Os animais treinados só cobriram 3% da área de busca”, disse o chefe de polícia do condado de Maui, John Pelletier.

Cerca de mil pessoas continuavam desaparecidas até a tarde de ontem, segundo o Corpo de Bombeiros.

O número de vítimas no Havaí ultrapassou as 85 vítimas do incêndio em 2018 na cidade de Paradise, Califórnia, tornando o mais mais mortal dos Estados Unidos nos últimos cem anos no país.

O recorde de mortos em um incêndio do tipo no país ocorreu em 1918. Naquele ano 453 pessoas morreram em Minnesota e Wisconsin.

Familiares dos desaparecidos no Havaí entregaram amostras de DNA às autoridades e o material orgânico deve ser usado para reconhecer os corpos, a maioria deles carbonizados.

“Os restos humanos que encontramos passaram por um incêndio que derreteu metal. Precisamos fazer exames rápidos de DNA para identificá-los.” – John Pelletier, chefe de polícia de Maui, em coletiva de imprensa

*Com informações do UOL

Leia mais

Sobe para 80 o número de mortos em incêndios no Havaí

Sobe para 36 o número de mortes em incêndios no Havaí

Jason Momoa faz “strip-tease” na TV e exibir traje tradicional havaiano