Criminosos assaltam passageiros de ônibus usando facões, em Manaus

Manaus (AM) – Os passageiros do ônibus coletivo, da linha 600, viveram momentos de terror, na tarde de terça-feira (16), quando bandidos armados com facões invadiram o coletivo na avenida Autuz Mirim, bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

Conforme informações repassadas pela polícia, os criminosos subiram no ônibus, às 14h, e rapidamente anunciaram o assalto. Segurando facões, eles ameaçaram agredir os passageiros e ainda mantiveram as pessoas amedrontadas enquanto roubavam pertences pessoais e objetos de valor. Os bandidos também levaram a renda do coletivo.

Após o assalto, os homens conseguiram fugir do local. Agora, os agentes de segurança estão investigando o crime e buscando câmeras de segurança para identificar os responsáveis por cometer o assalto.

