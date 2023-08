‘#SouManaus Passo a Paço 2023’ é lançado na Times Square, em Nova Iorque

Justiça faz primeira audiência sobre incêndio no Ninho do Urubu

O maior Festival de Artes Integradas do Norte do país, o “#SouManaus Passo a Paço 2023”, além de potencializar a carreira dos fazedores de cultura, também, vai posicionar a cidade entre os maiores destinos turísticos da América Latina. O megaevento realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), foi lançado, neste sábado, 19/8, na Times Square, que é um dos destinos mais famosos do mundo visitados em Nova York, nos Estados Unidos.

Para o prefeito David Almeida, poder apresentar a cidade para os maiores players do Turismo por meio do megaevento é uma revolução de impactos positivos em vários aspectos.

“Chegar com a nossa mídia em Nova York é mais uma forma de mostrar a grandeza de Manaus como um dos principais destinos turísticos do mundo, porque estamos no centro da Amazônia. Por sua vez, o festival #SouManaus também alargou fronteiras internacionais no entretenimento, o que traz para a nossa cidade um impacto significativo na economia, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. E tudo isso preservando o meio ambiente, mandando outro importante recado para o mundo”, enfatiza Almeida.

O projeto multicultural, planejado em cima de três eixos (ancestralidade, inovação tecnológica e sustentabilidade), tem como objetivo fortalecer o turismo sustentável na cidade, com geração de empregos, promoção da cultura e dos produtos locais, dentre eles a gastronomia e o artesanato.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, explica que as ações de inovação e impulsionamento do setor turístico-cultural da cidade, adotadas por ele nesse período de 120 dias à frente da pasta, é uma determinação do prefeito David Almeida que pediu otimização e eficiência na gestão e condução da fundação, além de diálogo com as classes.

“Nosso líder David Almeida é quem nos dá o direcionamento e aponta as melhores estratégias. Eu e minha equipe nos debruçamos desde o meu primeiro dia como diretor-presidente da Manauscult para trazer economicidade e agregar valor à gestão; deixar um legado. As ações de promoção e fortalecimento do destino Manaus têm como foco o estímulo à economia e a geração de emprego e renda. Além de mostrar para o mundo nossas potencialidades”, avalia Cardoso.

A mídia oficial do festival #SouManaus, com tempo de 1 ’10 ” (um minuto e dez segundos) de minutagem, rodou em um dos telões instalados num dos principais pontos turísticos do mundo e um dos cartões-postais mais marcantes de NY, nos Estados Unidos. O vídeo mostra a preservação da ancestralidade indígena, o respeito ao meio ambiente e a inovação tecnológica como eixos do maior festival de artes integradas da Amazônia, e convida o turista para estar em Manaus nos dias 5, 6 e 7 de setembro deste ano.

Festival de artes integradas

O “#SouManaus Passo a Paço 2023” é o maior evento de artes integradas do Norte do país. Coordenado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o festival acontecerá na área portuária da cidade, no centro histórico da capital, nos dias 5, 6 e 7 de setembro.

Com mais de 100 horas de programação distribuídas em 13 áreas de ocupação, tendo 10 horas de duração, durante os três dias de evento, o festival terá como âncora o palco “Guardião da Amazônia”. O local, com vista para as margens do rio Negro e mais de 40 mil metros quadrados, será palco de atrações como Biquíni Cavadão, Kevin o Cris, Zeca Pagodinho, Zé Felipe e Virgínia Fonseca, Humberto Gessinger, Léo Magalhães, Murilo Huff, Marina Sena, Lobão e o DJ Internacional David Guetta, e contará, pela primeira vez, com espaço radical equipado com pista de skate, tirolesa, roda-gigante e outros atrativos.

