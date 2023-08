Delegacia móvel e logística de limpeza são definidas para o #SouManaus2023

Manaus – Como parte da agenda de planejamento para a realização do #SouManaus Passo a Paço 2023, a Prefeitura de Manaus, via Centro de Cooperação da Cidade (CCC), deu continuidade, nesta quinta-feira, (17), em conjunto a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e a Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM), ao roteiro de visitas técnicas ao centro histórico da cidade, mais precisamente à área do Paço da Liberdade, local onde acontecerá o maior festival de artes integradas da região Norte.

Na visita técnica, o CCC cumpriu mais um papel fundamental estratégico na coordenação do colegiado municipal e estadual, com relação à Limpeza Pública (Semulsp) e à instalação da estrutura de delegacia móvel, sob a responsabilidade da PC-AM, que permanecerá atuando durante os três dias de evento – 5, 6 e 7 de setembro.

“Mais uma visita técnica para demonstrar que integração das pastas estaduais, municipais e demais entes privados são imprescindíveis para a realização do #SouManaus deste ano. A circulação de policiais, o estabelecimento da segurança pública e limpeza pública evitam danos, melhoram a circulação e o entretenimento da população, que espera o ano todo para se divertir no evento. E é isso que a Prefeitura de Manaus tem priorizado nas suas tomadas de decisões”, informou o superintendente do CCC, Sandro Diz.

Limpeza e educação ambiental

A Semulsp está mobilizando mais de 150 trabalhadores para garantir a limpeza pública em todo o perímetro do Paço da Liberdade durante os dias de evento. Os serviços incluem capinação, lavagem, varrição das ruas e áreas comuns. Além disso, demais atividades de sensibilização ambiental, que compõem os trabalhos de cunho educativo, com relação ao descarte correto de seus resíduos nos pontos de coleta que estarão espalhados pelo evento.

Delegacia móvel

Com relação à segurança do #SouManaus 2023, a população amazonense terá a sua disposição a estrutura de uma delegacia móvel para agilizar a ação dos policiais civis e garantir proteção de todos que forem curtir o maior festival da região Norte.

“A delegacia móvel será instalada no coração do evento #SouManaus Passo a Paço. Profissionais com autoridade policial como investigadores e escrivães, darão o suporte nas possíveis ocorrências. A estrutura da unidade policial é comportada para atender a população de forma eficaz e humanitária com acesso ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp)”, pontuou o investigador da PC-AM, João Holanda.

SouManaus Passo a Paço 2023

A festa contará com 30 horas de programação multicultural, distribuídas em mais de 13 áreas de ocupação, que incluem sete palcos, sendo dois dentro do porto de Manaus. Para o diretor de eventos da Manauscult, Clemilton Pinto, que acompanhou a visita técnica, a atuação do CCC norteia, de forma estratégica, o êxito do evento.

“São os detalhes que definem o sucesso do evento. E esse detalhe começa sob o comando do CCC, órgão que está reunindo todas as secretarias do município e do Estado. Portanto, o prefeito David Almeida determinou que nós façamos o melhor pela nossa população e, para fazer o melhor, começamos com a limpeza, segurança e muito planejamento”, destacou Clemilton Pinto.

