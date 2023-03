Vídeo: Homem é condenado por tentativa de feminicídio após tentar atirar na esposa, em Itacoatiara

Itacoatiara (AM) — Etiemerson de Souza Moura, conhecido como “Tozinho”, foi condenado, no dia 28 de fevereiro, por tentativa de feminicídio. O homem, em novembro de 2019, foi ao trabalho da esposa, em Itacoatiara (distante 127 quilômetros de Manaus), e tentou atirar cinco vezes contra ela, mas a arma falhou e ele não conseguiu matá-la. A câmera de segurança flagrou o ato violento e o suspeito foi preso.

A condenação foi obtida pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), em sessão do Tribunal do Júri. Como estava preso, preventivamente, desde o dia 12 de novembro de 2019, Etiemerson cumprirá, a partir da condenação, mais seis anos e nove meses de pena, em regime fechado.

“A vítima escapou pela graça de Deus e pela ajuda de uma amiga, que conseguiu segurar o acusado, desviando o seu braço no momento em que ele deflagrou o disparo que atingiu a parede”, relatou Promotor de Justiça, Iranilson de Araújo Ribeiro, que responde pela 1ª PJ de Itacoatiara.

No dia 27 de dezembro de 2019, tentando atingir a então companheira, Etiemerson se dirigiu ao local de trabalho dela, sacou um revólver e apertou o gatilho por cinco vezes. Quatro disparos falharam. O quinto atingiu uma parede interna do estabelecimento, graças à intervenção de uma amiga da vítima, que se atracou com o agressor.

“Por mais que a defesa tenha alegado que ele desistiu de matar a vítima, porque não efetuou novos disparos, após ter conseguido deflagrar um cartucho, a verdade foi que ele esgotou todas as tentativas ao efetuar mais de cinco tentativas de disparos de revólver”, x relatou promotor de Justiça, Iranilson de Araújo Ribeiro, que responde pela 1ª PJ de Itacoatiara.

