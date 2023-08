Omar Aziz cobra do MEC a criação de mais universidades federais no interior do AM

O parlamentar também mostrou preocupação com a possibilidade de fechamento do Centro de Mídias responsável pelas videoaulas de educação à distância

Manaus (AM) – O senador Omar Aziz (PSD-AM) realizou um apelo pela criação de mais universidades federais no interior do Amazonas, principalmente na área da saúde, durante a visita a Manaus do ministro da Educação (MEC), Camilo Santana. O pedido foi feito nesta terça-feira (22), em evento que formalizou a adesão do governo federal à retomada de obras na educação básica que estão paralisadas no Estado.

Omar destacou a importância de expandir o acesso ao ensino superior para as regiões mais distantes da capital do Amazonas, visando a igualdade de oportunidades para os jovens amazonenses. Segundo o senador, a falta de mais universidades e institutos federais no interior dificulta o acesso a um ensino de qualidade e limita as chances de desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes, que muitas vezes precisam sair das suas cidades para fazer um curso superior.

“É muito importante estar aqui no dia de hoje para falar de uma dificuldade que nós temos e da boa vontade que o presidente Lula tem em resolver. O ministro também tem a sensibilidade de quem já governou um Estado e fez muito pela educação na sua gestão. No Amazonas, temos mais de 6 mil comunidades. Imagina esse jovem ter que se deslocar para o centro urbano, sem um familiar, para estudar. Também temos muita dificuldade em levar médicos para o interior e o maior problema que temos hoje não são instalações hospitalares, mas a falta de profissionais especializados nessas regiões. Por isso, é importante uma universidade federal na área de saúde para atender toda a região do Alto Solimões”, reforçou Omar.

O líder da Bancada Federal do Amazonas mostrou ainda preocupação com a possibilidade de desativação do Centro de Mídias do Amazonas com o novo ensino médio, intercedendo pela continuidade da estrutura que leva videoaulas para regiões mais remotas.

O ministro Camilo Santana, receptivo ao pedido do senador, reconheceu as dificuldades geográficas e a demanda por ensino superior na região, se comprometendo a dialogar com a equipe do Ministério da Educação para buscar soluções que atendam aos anseios da população amazonense.

“A educação é o único caminho para a gente construir um futuro digno para os nossos jovens e crianças. Estamos reconstruindo o ministério da Educação e as portas do MEC estão abertas a todos os prefeitos e governadores do País”, concluiu o ministro.

Nos últimos anos, o senador Omar Aziz foi responsável por liberar cerca de R$ 60 milhões em emendas para a educação básica e para institutos federais do Amazonas. Pelo menos 25 municípios foram contemplados com ônibus escolares e equipamentos diversos com os valores indicados pelo parlamentar.

