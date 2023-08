“Nunca ameacei a família de ninguém”, rebate advogado baleado em briga de vizinhos

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (22), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), o advogado Ygor Colares, que foi baleado durante uma briga com vizinhos para proteger a babá de seus filhos, deu a sua versão sobre os fatos.

Segundo Colares, o conflito iniciou semanas atrás, quando o casal Raimundo Nonato Machado e de sua esposa, Jussana Machado, o procurou para falar sobre um conflito com a babá que cuidava do filho do advogado.

“Eles falaram que supostamente, a babá, estava fazendo fofocas sobre o casal no condomínio. Eles me procuraram para tomar providências. Eu procurei a babá, ela negou veementemente qualquer ato, inclusive disse desconhecer o casal”, disse o advogado.

Anteriormente, houve uma reunião de condomínio para tratar dos conflitos, mas logo em seguida, a briga ocorreu.

“Essa reunião foi um pedido nosso, foi com a síndica e com a advogada do condomínio, na presença do casal. Ficou acordado que não haveriam mais abordagens e que encerraria ali a situação”, comentou Ygor.

Quando perguntado sobre o boletim de ocorrência que Jussana registrou contra o advogado por ameaça, Ygor explica que não sabia da ação.

“Não tinha conhecimento até depois dos fatos ocorridos. O boletim dela foi feito dia 31, o meu foi no dia 13 de julho, após a discussão”, finalizou.

Leia mais

Condomínio analisa expulsar casal que atirou em advogado; babá se recupera a base de calmante

Policial ordenou que mulher apontasse arma para advogado baleado em Manaus

Policial que agrediu e deu arma para esposa atirar em advogado é preso em Manaus