Policial que agrediu e deu arma para esposa atirar em advogado é preso em Manaus

Na ocasião do fato, uma babá foi espancada pela esposa do investigador, que também está presa

Manaus – A Polícia Civil do Amazonas confirmou a prisão do investigador Raimundo Nonato, nas primeiras horas da manhã deste domingo (20), após ele se apresentar na sede da Delegacia Geral da PC, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-oeste da capital.

No sábado (19), o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) optou em pedir a prisão preventiva de Raimundo, após ter ficado evidente a participação direta na tentativa de homicídio contra o advogado Ygor Colares, de 34 anos, após ele ceder uma arma de fogo para sua esposa Juçana Machado, que também está presa, para ela atirar contra a vítima.

O fato ocorreu na sexta-feira (20), no estacionamento de um condomínio na Ponta Negra, quando Ygor tentou defender uma babá que estava sendo espancada por Juçana na frente de outros vizinhos. Na ocasião, o advogado ainda foi agredido pelo policial civil e levou um tiro de raspão em uma das pernas após a arma ser disparada por Juçana.

Após a prisão, Raimundo passou pelo exame de corpo de delito e já está em uma carceragem esperando decisão da Justiça do Amazonas.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que “não compactua com qualquer desvio de conduta de seus servidores e assegura que todas as transgressões administrativas são apuradas”.

Leia também:

MP-AM manda prender policial que agrediu advogado e deu arma para esposa atirar nele

Mulher que agrediu babá e atirou contra advogado tem prisão preventiva decretada

Ministério do Turismo pede investigação sobre 123 Milhas