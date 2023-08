Festival Amazonas de Dança vai até setembro

Atividades acontecem no Teatro da Instalação, Gebes Medeiros, Palacete Provincial e Largo de São Sebastião, além do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Manaus (AM) – Até sábado (02/09), o 11º Festival Amazonas de Dança (FAD) realiza atividades, entre palestras, oficinas e espetáculos, no Teatro da Instalação, Gebes Medeiros, Palacete Provincial e Largo de São Sebastião, além do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola. O acesso do público é gratuito.

O Festival Amazonas de Dança é realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com coprodução do Fórum Permanente de Dança do Amazonas (FPDAM).

Nesta edição, o FAD apresenta 16 espetáculos. E hoje (28/08), a programação acontece no Teatro Gebes Medeiros (avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro), com “Trouxas”, de Iessa Ferreira, às 15h; e “Peito Vermelho”, de Benner Siqueira, às 15h30. No Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro) tem as obras “Perenal”, de Gleice Medeiros, às 18h; “Curupiara”, de Bianca Marques, às 19h; e “Amarelo Manga”, de Lucas Rocha, às 20h.

Amanhã (29), o Teatro da Instalação recebe o público para a apresentação de “E Se”, de Will Cruz, às 18h; “Lunária”, da Cia Expressão & Vida, às 19h; e “Vozes do Silêncio”, da Entrecorpus Companhia de Dança, às 20h.

O Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Tupinambá, Cidade Nova) é o ponto de encontro na quinta-feira (31/08), a partir das 19h, para a primeira fase da Batalha de Breaking. A final está marcada para sexta-feira (1º/09), 20h, com a premiação para o vencedor de R$ 1 mil enquanto o segundo lugar leva R$ 500.

Ainda na sexta-feira tem FAD em Cena, às 17h, e o espetáculo “Oná”, de Eduardo Cunha, às 19h.

No sábado (02), Festival Amazonas de Dança vai ocupar o Largo de São Sebastião, no Centro, com a cerimônia de encerramento, às 18h. O roteiro da noite conta com apresentação do Corpo de Dança do Amazonas (CDA), dos bailarinos Ana Mendes, Marcos Vinicius, Maria Gomes e da produção da Cia Ballet da Barra, “Fragmentos Villa-Lobos”.

Palestras e oficinas

Nesta semana, o Palacete Provincial (praça Heliodoro Balbi, Centro) vai sediar a programação de palestras e oficinas do FAD, assim como diálogos com os grupos contemplados e vivências com os representantes da dança homenageados nesta edição.

As vivências iniciaram na manhã desta segunda-feira (28), com Miguel Maia; e seguem com Dirley Duarte na terça-feira (29), das 10h às 12h; e Adalto Guilherme Xavier Gil na quarta-feira (30), das 14h às 16h.

E amanhã (29) tem diálogo com os contemplados das 13h às 14h; e na quarta-feira (30/08), das 10h às 11h. Josimar Maciel comanda a oficina de terça-feira, das 14h às 16h, com “Dança Clássica para Corpos Contemporâneos”. Na quarta-feira (30), das 13h às 14h, tem palestra de Leo Scantbelruy, que fala sobre “Arte, autonomia, transgressão”.

Suzana Cláudia vem com a oficina “Danças populares nacionais: maracatu e instrumentos musicais”, na quinta-feira (31), das 13h às 15h.

Na sexta-feira (1º), as oficinas ficam por conta de Juca Di Souza, com “Cenografia e Dramaturgia para Dança”, das 10h às 12h, e Francis Baiard, com “Processo de Criação do Artista Autônomo”, das 14h às 16h. Elizete Tikuna assume o espaço cultural das 13h às 14h, com a palestra “Arte, corpo e performance artística indígena”.

No sábado (02), das 13h às 15h, a companhia Artigo 5 Cia de Dança comanda a oficina “Danças Urbanas”.

*Com informações da assessoria

