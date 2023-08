FVS-RCP reforça vigilância em serviços de saúde no interior do Amazonas

Fortalecendo as ações de vigilância nos serviços de saúde no interior do Amazonas, a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado e Saúde do Amazonas (SES-AM), realiza visitas técnicas periódicas para dar suporte às secretarias municipais de saúde no controle de infecção, segurança do paciente e vigilância epidemiológica hospitalar, no interior do Amazonas.

Até sexta-feira (25/08), as equipes da FVS-RCP, por meio da Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (CECISS); da Rede Estadual de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (REVEH); e do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), estiveram em Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus), Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus) e Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a visita técnica faz parte da missão da FVS-RCP em atuar na sociedade em parceria com as coordenações técnicas municipais. “Na Vigilância em Saúde das unidades hospitalares, dentro de serviços de saúde, a Fundação oferece suporte técnico e educativo, visando a prevenção e o controle das infecções, bem como, promovendo educação permanente”, destaca a diretora.

A coordenadora da Ceciss na FVS-RCP, Evelyn Campelo, ressalta que a vigilância hospitalar é um componente essencial e fundamental da prestação de cuidados de saúde em qualquer ambiente médico. “É importante alinhar e fortalecer as ações junto aos municípios, com objetivo de integrar as ações de vigilância no território, visando evitar danos evitáveis, como erros médicos, infecções e reações adversas a medicamentos”, disse.

Pela FVS-RCP, a equipe do REVEH objetiva apoiar as vigilâncias municipais na construção de estratégias de fortalecimento dos serviços de saúde, permitindo rastrear infecções relacionadas ao ambiente de saúde, auxiliando na identificação de áreas de risco e na implementação de medidas preventivas em cada município que recebeu as equipes.

Vigilância nos serviços de saúde

A FVS-RCP realiza implantação e fortalecimento de ações de vigilância em saúde em unidades hospitalares em serviços de saúde por meio da CECISS, oferecendo suporte técnico e educativo, visando a prevenção e o controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAs) no Estado do Amazonas.

Pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), é realizado o reforço a estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde. Já pela REVEH, é reforçado o monitoramento e notificação de agravos e doenças de notificação compulsória dentro de unidades de saúde.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Governo e Forças Armadas alinham políticas de segurança e proteção ambiental da Amazônia

Amazonas compartilha aprendizados e experiências em conferência do setor público

Casos de latrocínio reduzem 25% no Amazonas