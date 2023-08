Manaus (AM) – O Prefeito David Almeida realizou, na tarde desta segunda-feira (28), uma coletiva de imprensa no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), para apresentar o primeiro balanço de ações do “#SouManaus Passo a Paço 2023”.

Segundo o prefeito, cerca de 23 patrocinadores e apoios estão trabalhando em função da atração internacional, o DJ David Guetta.

“Nós tivemos que abrir um edital de credenciamento de patrocinadores e apoiadores. Esse edital venceu sexta-feira (25), por isso a reunião de hoje para esclarecer custos. Esse ano, a estimativa de custo da Prefeitura era de R$ 13 milhões, mas nós não vamos gastar nem a metade do previsto”, disse Almeida.

A maioria dos custos do Sou Manaus 2023 será viabilizado pelos patrocinadores do evento, como afirmou o prefeito da cidade.

“O evento esse ano custará R$ 28 milhões, sendo que R$ 22 milhões são de patrocínio e apoios. A Prefeitura vai entrar com R$ 6 milhões, menos da metade do que tínhamos de orçamento”, pontuou David.

Respondendo aos ataques sobre o orçamento destinado ao festival, David reiterou a necessidade de variar o quadro de artistas e priorizar a qualidade do evento.

“Pela primeira vez não se gasta R$ 1 centavo da Prefeitura, do contribuinte, para pagar o cachê, e querem transformar isso em algo prejudicial para a cidade de Manaus. É incrível como a ‘mesmice’, a mentira acaba prevalecendo”, esclareceu o prefeito.

A expectativa é que 150 mil pessoas participem do Sou Manaus Passo a Paço 2023 por noite. O festival acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Centro Histórico de Manaus. No último dia de evento, dia 7, não será necessário ter a pulseira para ter acesso aos palcos.

