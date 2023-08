Polícia procura suspeito de envolvimento na morte de deficiente visual em Manaus

Vítima foi a óbito no dia 16 de junho, em decorrência de múltiplas lesões

A Polícia Civil do Amazonas divulga a imagem de indivíduo, ainda não identificado, que está sendo procurado por envolvimento na morte do deficiente visual Leandro Pereira da Silva, que tinha 31 anos. O crime ocorreu na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, a vítima morreu em uma unidade hospitalar no dia 16 de junho, em decorrência de múltiplas lesões causadas por agressões físicas cometidas pelo suspeito, juntamente com Doriedson Pantoja Ribeiro, de 51 anos, que já está preso.

“Solicitamos a colaboração de todos na divulgação da imagem desse indivíduo, para que ele seja localizado e preso. Ele aparece de boné vermelho em vídeos que circularam nas redes sociais”, afirmou a delegada.

Quem tiver informações sobre o infrator, deve entrar em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, disse a delegada.

*Com informações da assessoria

