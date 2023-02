Alunos criam boné que ajuda na locomoção de deficientes visuais

Estudantes da rede ensino público de Manaus desenvolveram um boné automatizado para auxiliar na locomoção de pessoas com deficiência visual. Os seis alunos da Escola Estadual Homero de Miranda Leão, na Cidade Nova, Zona Norte, criaram o dispositivo equipado com sensores de espaço, capaz de detectar objetos distantes até 60 centímetros do usuário.

A unidade de ensino da Secretaria de Estado de Educação e Desporto foi o cenário para a realização do projeto, como explicou o professor de Matemática e idealizador do trabalho, Ivan Viana. O protótipo foi criado com o intuito de ajudar um aluno com deficiência visual da própria escola. “Nos reuníamos pelo menos uma vez por semana no contraturno das aulas. Porém, avançamos muito rápido na produção do boné porque eles tiveram a iniciativa de pesquisar por conta própria. Esses jovens têm muito futuro pela frente, são bastante inteligentes e proativos”, afirmou o professor.

A produção do protótipo aconteceu entre maio e novembro de 2022, enquanto os estudantes ainda estavam no 2º ano do Ensino Médio. Hoje, todos os alunos são finalistas e já planejam o que fazer no Ensino Superior.

Plano em curso

O grão-tucano Arthur Virgílio afirmou que o vice-presidente, Geraldo Alckmin, cobiça o lugar de Lula. Em um tuíte da jornalista Dora Kramer sobre Alckmin ser “decorativo”, Virgílio disse: “Pelo que conheço dele, deve estar torcendo pela crise que leve Lula à ingovernabilidade. E ele estará presente e pronto para se ‘sacrificar pelo Brasil’, sendo ‘obrigado a governá-lo’”. Virgílio permaneceu no PSDB por 33 anos, mas deixou a sigla no ano passado, em virtude de discordâncias. “Me machucava bastante o coração ver aquele que já foi o melhor — e de mais significativo legado — partido da história republicana brasileira se descaracterizar…”, escreveu Virgílio, em sua carta de despedida da legenda.

Suspenção de blindagem

Entre os decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro que foram revogados pelo presidente Lula está o que retirava a exigência do Certificado de Registro (CR) para proprietários de veículos blindados. Dessa forma, o setor se vê prejudicado.

O presidente da Associação Brasileira de Blindagem (Abrabin), Marcelo Silva, explicou que em algumas regiões, o Exército interpretou “erroneamente” a revogação e suspendeu os registros.

Para consertar o erro, ele foi até Brasília para entregar um ofício a fim de reverter a visão do Exército sobre os registros para veículos blindados.

Autonomia continua

Apesar das últimas críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o governo federal não quer acabar com a autonomia da instituição. Pelo menos é o que garante o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. “Não existe qualquer discussão dentro do governo sobre mudança da lei do Banco Central. Existe sim uma vontade de aquilo que está nos objetivos do Banco Central seja cada vez mais perseguido por todos”, explicou.

Salário esposa

O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional o pagamento do benefício salário-esposa pago a servidores públicos casados. Todos os ministros acompanharam o voto do relator Luís Roberto Barroso, que atendeu o pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras. A votação foi realizada por meio do plenário virtual. Em duas ações, o PGR defendeu que leis do estado de São Paulo e do município paulista de São Simão, que previam o benefício, contrariam princípios constitucionais, como a vedação de diferença salarial com base no estado civil do trabalhador.

Governo também falhou

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que também houve erros na área de segurança e inteligência no governo Lula da Silva, em relação aos atos do dia 8 de janeiro. “Todo o ônus veio para nós [do DF]. [Mas] você tem falhas no GSI [Gabinete de Segurança Institucional] do palácio [do Planalto]. Você tem falhas em vários locais. Falhas da própria inteligência de outros Poderes, entendeu? Então não aconteceu só conosco, aconteceu de forma generalizada. Mas quem foi mais penalizado com certeza foi o governo do DF”, disse a governadora em exercício.

Lei Rouanet

Nesta quarta-feira (8), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou que sua pasta pretende ampliar o foco da Lei Rouanet e passar a atender projetos que representem a diversidade brasileira. Ela afirmou que o governo prepara um decreto para mudar as regras da legislação para atingir esse objetivo. “Estamos, na verdade, recolocando o decreto coerente com a lei. Mas ampliando mais a lei para atender as diversidades, as transversalidades que o governo Lula traz”, explicou. Margareth Menezes afirmou que ainda não há uma data para esse decreto ser publicado.

Frente evangélica

Foi acordado que a Frente Parlamentar Evangélica (FPE) terá dois presidentes em 2023 durante reunião nesta quarta-feira (8). Os deputados Eli Borges (PL-TO) e Silas Câmara (Republicanos-AM) alternarão a liderança a cada seis meses. O primeiro a assumir o comando da Bancada Evangélica será Eli Borges, o parlamentar tocantinense está em seu segundo mandato como deputado federal. Já Silas Câmara é deputado federal desde 1999, conquistando a reeleição ininterruptamente com o apoio dos amazonenses, principalmente da Igreja Assembleia de Deus da qual ele é pastor.

Auditoria na Câmara

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), está fazendo uma grande auditoria para ter ciência sobre os estragos deixados pelo ex-presidente da Casa, David Reis (Avante), principalmente no que tange à saúde financeira e patrimonial da instituição.

A determinação vem após o misterioso desaparecimento do livro de posse, que foi notado durante os preparativos da posse do novo presidente e da mesa diretora, realizada no último dia 1º de janeiro. Para dar posse ao novo gestor da CMM, foi necessária a abertura de um novo livro. Na ocasião, foi solicitada uma sindicância interna para apurar o caso, ainda sem solução.

Momento cívico

Cumprindo uma das promessas de campanha, a deputada Débora Menezes (PL), apresentou o PL nº 72/2023 que torna obrigatória a definição de horário cívico nas instituições de ensino públicas e privadas, com a execução do Hino Nacional Brasileiro e Hino do Amazonas, uma vez na semana. A votação aconteceu nesta quarta-feira (08/02), durante Sessão Ordinária na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Segundo a deputada, o momento cívico auxilia as crianças e adolescentes a constituírem a consciência de pertencimento e amor à pátria, além do senso de coletividade e responsabilidade com o país.

Volta da 2ª instância

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) quer ‘ressuscitar’ a prisão em segunda instância — medida temida, especialmente, por autoridades e nomes do alto escalão do Poder. O parlamentar apresentou um requerimento solicitando o desarquivamento de um projeto de lei (PL) que trata do tema. Em 2019, a matéria foi aprovada na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) do Senado e aguardava a inclusão na pauta de discussões do plenário. No entanto, como a proposição não teve andamento, foi arquivada.

Atualmente, a Constituição estabelece que o réu só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado.

Desmente fake news

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, usou o Instagram para desmentir uma fake news de que ela teria mandado matar as carpas do espelho d’água do Palácio da Alvorada para retirar as moedas jogadas por visitantes e doar para uma igreja. A informação foi divulgada pela imprensa usando o depoimento de um ex-servidor da residência oficial do Presidente da República, mas, de acordo com Michelle, nada do que foi dito pelo servidor corresponde com a verdade.

PSOL quer Damares

A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados apresentou, ontem, um pedido de cassação contra a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). A solicitação foi enviada pelos parlamentares ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. O documento é assinado pelos 13 deputados federais da sigla e pelo presidente do partido, Juliano Medeiros.

Na representação, o PSOL alega que, enquanto foi ministra, Damares teria usado a máquina pública para promover uma política “etnocida e racista” contra os indígenas, em especial os ianomâmis.

Agenda positiva

Querendo sair do lodo de polêmicas que criou e produzir uma agenda positiva, o presidente Lula (PT) almeja relançar o programa Minha Casa, Minha Vida, entregando 240 unidades habitacionais na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, na próxima terça-feira (14).

Ocorre que estas obras em questão foram contratadas na gestão Dilma Rousseff (PT) e concluídas durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Na próxima semana, Lula pretende realizar eventos de inauguração em São Paulo, Maranhão, Minas Gerais e Goiás. Todas essas obras foram executadas nas gestões Dilma, Temer e Bolsonaro. A previsão é que aproximadamente 5,8 mil unidades habitacionais sejam entregues até o fim de fevereiro.

Receita do desastre

O senador Rogério Marinho (PL-RN) reagiu a uma possível nomeação da ex-presidente Dilma Roussef para o comando do Banco do Brics, em detrimento do economista Marcos Troyjo, atual presidente da instituição bancária. Para Marinho, que foi escolhido líder da oposição no Senado, a escolha “é a receita do desastre”. “Nada está tão ruim que não possa piorar. Colocar Dilma no lugar do economista e diplomata Marcos Troyjo no Banco dos BRICS é a receita do desastre. O risco é até a China quebrar. Típico do PT”, escreveu o parlamentar nas redes sociais nesta quarta-feira (8).

Aplausos

Ao projeto de Lei nº 005/2022 de autoria da vereadora Professora Jacqueline (União Brasil) da Câmara Municipal de Manaus que estabelece como permanente a campanha nacional “Sinal Vermelho”. Lançada em 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a campanha ajuda mulheres vítimas de qualquer tipo de violência a pedir ajuda de maneira discreta.

Vaias

À Presidência da República que comprou, sem licitação e sem transparência, 11 móveis de luxo para o presidente Lula no valor de R$ 379,8 mil. Agora, parlamentares da oposição estão acionando a Controladoria-Geral da União (CGU) e Tribunal de Contas da União (TCU) para investigar o caso. Eles querem saber se os móveis foram adquiridos para Palácio do Planalto ou para o Palácio da Alvorada ou outra residência oficial da Presidência da República.

