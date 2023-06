José Luiz Barbosa, deficiente auditivo, de 56 anos, morreu nesta terça-feira (27) após ser baleado e atropelado durante um assalto em frente à própria casa em Jardim Campanário, Diadema (SP). Em imagens de câmeras de segurança é possível ver quando o criminoso abordou a vítima, que não se deu conta que se tratava de um assalto, o homem se aproxima de José, que acaba sendo atingido por um tiro e cai ao lado do automóvel, as imagens mostram que o ladrão atropela a vítima.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou por meio de nota que a vítima foi encontrada caída no chão com ferimento de arma de fogo no pescoço, o caso será investigado pela 3ª DP e registrado como latrocínio, o roubo seguido de morte. O carro foi encontrado abandonado alguns quilômetros próximo ao local do crime até o momento nenhum suspeito foi preso.

⚠️ IMAGENS FORTES ⚠️

Deficiente auditivo morre após ser baleado e atropelado em assalto; veja vídeo pic.twitter.com/TOjFr43lRW — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 28, 2023

