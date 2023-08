Parque Amazonino Mendes avança com obras no Caps e na cobertura de quiosques

Manaus (AM) – O futuro Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), em construção no parque Amazonino Mendes, recebe serviços de concretagem em laje e vigas no platô B da intervenção. O projeto está criando um novo espaço público e de qualidade entre as zonas Leste e Norte. O Caps terá 626,20 metros quadrados de área construída.

O projeto arquitetônico do parque é do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). Ainda no platô B, a empreitada avança com cobertura de quiosques; implantação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE); conclusão da rede de esgoto e drenagem dos quiosques; e montagem de gradil.

Já no platô A da obra, os operários trabalham na construção do canteiro; montagem do alambrado externo; cobertura do conjunto de quiosques; e construção de playground e playground inclusivo.

O prefeito David Almeida anunciou a entrega da obra para outubro, como parte das comemorações de aniversário da cidade de Manaus. A etapa que será inaugurada tem aproximadamente 1 quilômetro de extensão, incluindo desde quiosques gourmet, playground, quadras esportivas, pista de caminhada até ciclovia, estacionamentos, academia ao ar livre, espaço multiuso e playpet.

“A segunda etapa do parque, com a parte de concepção artística e área temática, foi licitada e, em breve, iniciam as obras desta fase, que vai complementar a estrutura urbana e garantir um espaço público de grande qualidade entre as zonas mais populosas da capital”, afirmou o diretor-presidente do instituto, engenheiro Carlos Valente.

A terceira etapa de construções no parque, a estrutura de um habitacional com 180 unidades, tem previsão de conclusão para junho de 2024. O habitacional está dividido em três blocos distintos de cinco pavimentos cada, com vagas de estacionamento para carros e motos. Entre os blocos serão construídas calçadas arborizadas e mais playgrounds.

Intervenção

A intervenção da prefeitura dará às zonas Norte e Leste uma área inédita de lazer e turismo para a população, sendo o primeiro parque linear com essa escala na capital amazonense.

Para atender todas as faixas etárias e grupos de população, como Pessoas com Deficiência (PcDs) e com mobilidade reduzida, o parque linear terá inéditos playground inclusivo e um play pet. O espaço multiuso servirá para abrigar diversas atividades, tanto esportivas, como a zumba, quanto culturais, com apresentação de artistas.

Com uma área tão rica e um tecido urbano a ser reabilitado, o projeto vai criar uma área pública de qualidade, entremeadas por calçadas arborizadas e mobiliários de uso coletivo, permitindo aos moradores resgatar os vínculos e o senso de pertencimento com os espaços ao ar livre e às margens de um igarapé.

*Com informações da assessoria

