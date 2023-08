Eduardo Braga e David Almeida anunciam R$ 70 milhões para obras de contenção em Manaus

Ambos informaram que avançam as tratativas com o governo federal para recuperação do sistema viário da cidade

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) e o senador Eduardo Braga (MDB) anunciaram, na tarde desta quarta-feira (30), a aprovação do repasse de R$ 70 milhões em recursos federais para obras de contenção de encostas em áreas localizadas, especialmente, na zona leste da capital amazonense.

O anúncio foi feito logo após reunião com o ministro Jader Filho, das Cidades, da qual também participaram os secretários municipais Renato Júnior (Seminf), Jesus Alves (Semhaf) e Clécio Freire (Semef).

“Este ano, lamentavelmente, foram registrados acidentes em encostas, que resultaram em oito mortes. Agora, a Prefeitura Municipal receberá o apoio de R$ 70 milhões para reconstrução delas”, disse Eduardo.

O parlamentar se referiu ao deslizamento de terra ocorrido em 12 de março, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, que vitimou oito pessoas – entre elas, quatro crianças – e desabrigou centenas de famílias. Segundo David Almeida, o recurso será investido na recuperação de 62 áreas já mapeadas, conforme as condições das localidades e a capacidade do Poder Executivo municipal.

“Acredito que, nos próximos meses, nós já estaremos aportando esses recursos, para que, antes do período das chuvas, as obras já comecem. Isso tudo se faz em função da parceria da Prefeitura com o senador Eduardo Braga”, afirmou o prefeito.

Avançar Cidades/Minha Casa

Braga e David Almeida informaram, ainda, que avançam as tratativas com o governo federal para construção de viadutos e recuperação do sistema viário da cidade, no âmbito do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana. O financiamento é proveniente do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Também prossegue a análise do Ministério das Cidades, segundo o senador e o prefeito, sobre o projeto que prevê a construção de quase 2 mil unidades habitacionais na capital por meio do Minha Casa, Minha Vida.

“Em breve, devemos anunciar conquistas muito importantes para Manaus dentro desse programa”, disse o senador.

Leia mais:

Ministério firma parceria com Meta para buscar crianças desaparecidas

Governo recebe homenagem na Câmara Municipal de Manaus

STF suspende julgamento de marco temporal com placar empatado